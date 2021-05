Missgeschick der MS Europa – Kursschiff fährt in Luzern rückwärts in Seebrücke Ein Unglück am Vierwaldstättersee läuft glimpflich ab. Es entstand nur ein Sachschaden an der MS Europa.

Die Luzerner Seebrücke hat beim Aufprall lediglich Kratzer abbekommen. Foto: Alexandra Wey (Keystone/Archiv)

Ein Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstädtersee (SGV) fuhr am Freitag rückwärts in einen Pfeiler der Seebrücke. Verletzt wurde niemand. An der MS Europa entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken.

Die Seebrücke habe «lediglich» Kratzer abbekommen, teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit. Sie bestätigte damit eine Meldung der «Luzerner Zeitung». Gemäss einer ersten Untersuchung durch Fachpersonen der Stadt Luzern wurde die Brücke durch den Aufprall auch statisch nicht gefährdet.

Wie die «LZ» unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, ereignete sich der Unfall am Freitagmittag, als das Schiff beim Landungssteg 1 für seine Fahrt nach Flüelen bereit gestellt wurde. Nach dem Unfall war das havarierte Schiff auf einem Leserbild mit einem gebrochenen Fahnenmast und einer beschädigten Reling zu sehen.

Die Seebrücke in Luzern ist der einzige Verkehrsweg über den Vierwaldstättersee.

