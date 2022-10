Neben Bern und Neuenburg – Kursaal will drittes Casino in Lausanne eröffnen Der Kursaal Bern beantragt eine Lizenz für ein Casino bei Lausanne. Eines ihrer zwei Online-Casinos macht die Gruppe hingegen zu.

Die Berner Kursaal-Gruppe will auch in Lausanne ein Casino eröffnen. (Archivbild) Foto: Adrian Moser

Die Kursaal Bern AG will künftig ein drittes physisches Casino betreiben. So wurde eine A-Konzession für ein physisches Casino in Romanel-sur-Lausanne bei der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) beantragt, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte.

Der Antrag folgt auf den Entscheid des Bundesrats vom Frühjahr, 10 A- und 13 B-Konzessionen neu zu vergeben. Die Kursaal Bern Gruppe will neben den bereits existierenden Casinos in Bern und Neuenburg nun ein drittes betreiben, zumal die ESBK die Region Lausanne nebst Winterthur als neue Zonen für zusätzliche Casinos vorgeschlagen hat.

Gleichzeitig will Kursaal Bern die Kräfte bei den Online-Casinos bündeln und sich deshalb auf die Plattform «www.7melons.ch» konzentrieren. Der Betrieb von «www.hurrahcasino.ch» werde unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen eingestellt.

Der Schritt wird mit dem Abbau von Parallelstrukturen und der Schaffung von Synergien begründet sowie mit dem beschränkten Marktpotential in der Schweiz. Dieses sei deutlich geringer als bei physischen Casinos – einerseits wegen des deutlich verlangsamten Wachstums im Online-Spielbetrieb und andererseits wegen der vielen Spielsperren – und dem Ausweichen der Spieler auf ausländische Plattformen.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.