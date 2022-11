Loubegaffer – Kursaal flüstert, Parmelin witzelt, Casino feiert Im Berner Kursaal fanden sich die renommiertesten Köche und ein Winzer ein. Im Casino Bern wird das Jahr laut ausgeläutet. Die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Die Influencerin Vivienne Oesch auf dem Dach des Kursaals. Foto: zvg/Sandra Blaser

Langsam füllt sich die Agenda der Loubegaffer für den Dezember. Beispielsweise mit der Eventserie Stadtgeflüster von Slavia Karlen. Dieser Event existiert seit 2010 und fand bisher im Wankdorfstadion statt, wo Wanja Greuel das Sagen hat. Die Loubegaffer freuen sich, dass nach der Zwangspause wegen Corona am 17. Dezember wieder gefeiert wird. Und dies sogar in einer neuen Location – im Kursaal von Karin und Kevin Kunz. Mit von der Partie wird Model und Influencerin Vivienne Oesch sein. Sie kennt man auch aus dem Fernsehen, wo sie bei «Switzerland’s Next Topmodel» mitmachte.