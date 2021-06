Per Ende Juni an der BX Swiss – Kursaal Bern geht an die Börse Die Generalversammlung der Kursaal Bern-Gruppe hat sich für einen Börsengang ausgesprochen. Gerechnet wird mit einem Nettoerlös von 13,8 Millionen Franken.

Der erste Handelstag ist am 29. Juni geplant. Foto: Christian Pfander

Die Kursaal Bern-Gruppe lanciert den Börsengang an der BX Swiss. An der Generalversammlung vom Montag gaben die Aktionäre dazu grünes Licht. Sie stimmten unter anderem der Schaffung von genehmigtem Kapital und der Namensänderung zur Kursaal Bern AG zu.

Den Prospekt zum Börsengang hat die Kursaal-Gruppe nun vorgelegt. Die Kotierung der Namenaktien sowie der erste Handelstag seien am 29. Juni geplant, teilte die in den Geschäftsfeldern Event, Hospitality und Entertainment tätige Gruppe am Mittwoch mit.

Sie rechnet mit einem Nettoerlös von rund 13,8 Millionen Franken. Mit dem frischen Geld will sie wie bereits Mitte Mai angekündigt ihre Marktposition ausbauen und stützen. Dabei könnten längerfristig weitere organische oder externe Möglichkeiten zur Entwicklung des Geschäfts realisiert werden, so die Mitteilung.

Nettoumsatz im Coronajahr halbiert

Das Jahr 2020 war für den Kursaal Bern coronabedingt schwierig. Der Nettoumsatz halbierte sich auf 42,5 Millionen Franken und unter dem Strich verblieb ein Verlust von 8,4 Millionen.

Die Bilanz sei aber mit einer Nettoliquidität von 28,7 Millionen, einem Eigenkapital von 77,1 Millionen und einer Eigenkapitalquote von 59,8 Prozent nach wie vor solide, schreibt das Unternehmen.

SDA/flo

