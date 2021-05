Niederlage für YB-Frauen – Kuriose Penaltyszene bringt YB-Frauen aus Konzept Die YB-Frauen verlieren im Sportpark Wyler gegen die Grasshoppers 1:2. Ein nicht anerkanntes Tor nach einem Penalty-Nachschuss läutete die Niederlage ein. Adrian Lüpold

Die Bernerin Laura Frey (rechts) im Zweikampf. Foto: keystone-sda.ch

Der kleine Lauf der YB-Frauen in der AXA Women’s Super League ist jäh gestoppt worden. Nach zuletzt drei Erfolgen in Serie, verlor die Equipe von Coach Charly Grütter das Heimspiel im Sportpark Wyler gegen die Grasshoppers auf bittere Art und Weise 1:2. Das Unheil für die Bernerinnen nahm seinen Lauf in der 57. Minute. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Treffer verlaufen war, wurde den YB-Frauen nach der Pause ein Elfmeter zugesprochen. Topskorerin Stefanie da Eira trat an und sah ihren Schuss von der GC-Torhüterin vorerst abgewehrt, traf im Nachschuss aber dennoch zur vermeintlichen 1:0-Führung.

Allerdings aberkannte die Schiedsrichtern den Treffer nach einigen Diskussionen wieder, weil sie wohl irrtümlich geglaubt hatte, der Ball sei nicht von der Torhüterin, sondern vom Pfosten zurückgeprallt, womit da Eira bei ihrem Nachschuss im Abseits gestanden wäre. GC nutzte die allgemeine Verwirrung und den Ärger bei den YB-Spielerinnen aus und ging unmittelbar nach der strittigen Elfmeterszene nach einem Corner 1:0 in Front. Und nur drei Minuten später eroberten die Zürcherinnen in der Mittelzone den Ball, überbrückten das Spielfeld mit präzisen Pässen schnell und erhöhten sogar auf 2:0.

Zwar zeigten die YB-Frauen in der Folge trotz des unglücklichen Spielverlaufs Moral und verkürzten eine Viertelstunde vor Schluss durch Courtney Strode auf 1:2. Zu mehr reichte es am Ende jedoch nicht mehr. Die Bernerinnen bleiben in der Rangliste trotz der Niederlage auf dem dritten Rang.

