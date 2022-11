Spontandemo in Bern – Kurden protestierten gegen türkische Luftangriffe In der Nacht auf Sonntag trafen sich in Bern Kurden zu einer spontanen Protestkundgebung als Reaktion auf türkische Bombardierungen kurdischer Stellungen.

Um 0.30 Uhr startete der Protestumzug durch die Berner Innenstadt. Foto: Twitter/@swissfenian

In der Nacht auf Sonntag fand in der Berner Innenstadt als Reaktion auf die türkischen Bombardierungen von kurdischen Stellungen in Syrien und Irak eine Spontankundgebung statt. Um 0.30 Uhr versammelten sich Kurden und Sympathisantinnen auf dem Berner Bahnhofplatz zu einem Protestmarsch.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Bern kam es zu einem Umzug durch die Innenstadt. Als die Demonstrierenden schliesslich rund eine Stunde später wieder beim Bahnhof ankamen, löste sich die Versammlung auf.

Es wurden Feuerwerkskörper gezündet, der Polizei sind aber keine Sachschäden bekannt. Es kam zu keinen grösseren Zwischenfällen oder Ausschreitungen.

Wie das linksautonome Kollektiv «Gegen oben» auf Twitter schreibt, galt der Protest auch der Schweizer Wirtschaft und ihren Investitionen in der Türkei.

PD/chh

