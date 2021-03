An den Berner Stadtrat – Kurden fordern mit Partizipationsmotion Infos auch auf Kurdisch Informationen der Stadt Bern an ihre Einwohnerinnen und Einwohner sollen auch auf Kurdisch veröffentlicht werden. Das fordern drei kurdische Kulturvereine in einer Motion.

Der Berner Stadtrat wird das Anliegen der Kurdenvereine beraten (hier im Februar anlässlich einer Sitzung in der Berner Festhalle). Foto: Keystone/Anthony Anex

Die Stadt Bern soll Informationen an ihre Einwohnerinnen und Einwohner auch auf Kurdisch bereitstellen. Das fordern drei kurdische Kulturvereine in einer sogenannten Partizipationsmotion, welche an den Berner Stadtrat geht.

Wie die drei Vereine am Dienstag mitteilten, wollen sie die mit über 200 Unterschriften versehene Motion am Mittwoch dem Sekretariat des Berner Stadtrats übergeben. Der 18. März ist der kurdische Neujahrstag.

Zur Begründung schreiben sie, die Kurden stellten eine grosse Migrationsgruppe in Bern dar. Doch werde sie nicht als solche wahrgenommen. Dies, da die Kurden aus verschiedenen Ländern stammten – aus der Türkei, Syrien und dem Iran. Ihnen werde zugemutet, Informationen auf Arabisch, Persisch oder Türkisch zu lesen.

Das mache aus administrativer Sicht Sinn, werde aber der besonderen Situation der Kurden nicht gerecht. Denn viele Kurden seien in den genannten Ländern benachteiligt und seien wegen gewaltsamer Assimilationsmassnahmen geflüchtet. In Bern setze sich diese Benachteiligung in sprachlicher Hinsicht fort.

Der kurdischstämmige Berner Grossrat Hasim Sancar und der kurdisch-bernische Filmemacher Mano Khalil unterstützen den Vorstoss laut der Mitteilung. Sancar wird mit der Aussage zitiert, Kurdisch werde von rund 30 Millionen Menschen gesprochen.

Die Stadt Bern stellt auf ihrer Internetseite Informationen in gut einem Dutzend Fremdsprachen zur Verfügung. Das Spektrum reicht von Französisch über Englisch bis zu Portugiesisch, Tigrinya und Tamilisch. Tigrinya ist eine in Äthiopien und Eritrea gesprochene Sprache.

Partizipationsmotion kürzlich behandelt

Die Partizipationsmotion existiert in Bern seit 2014. Das Instrument ermöglicht es Zugewanderten ohne Stimm- und Wahlrecht, ihre Anliegen in das Berner Stadtparlament einzubringen – vorausgesetzt, sie sammeln 200 Unterschriften.

Kürzlich überwies der Stadtrat die erste im Rat eingereichte Partizipationsmotion an den Gemeinderat. Die Stadtregierung soll sich bei Bernmobil einsetzen, dass künftig eine weniger hohe sprachliche Hürde meistern muss, wer sich für eine Stelle bei Berns städtischen Verkehrsbetrieben bewirbt.

Künftig sollen die Anforderungen für Sprachkenntnisse auf das bei anderen Verkehrsbetrieben verlangte Sprach-Niveau B2 gesenkt werden.

sda/tag