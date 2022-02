Als Rollstuhlfahrer im Militär – Kurbeln, flitzen – und kurz biwakieren Fabian Recher schliesst in Kürze die Spitzensport-RS ab. Der Spiezer Handbiker blickt zurück auf eine «spannende Erfahrung». Und voraus auf eine «verrückte Idee». Simon Scheidegger

Fabian Recher trainiert regelmässig im Velodrome in Grenchen und feilt an seinem Gefühl fürs Handbike. Foto: Nicole Philipp

Fabian Recher kurbelt. Er kurbelt und treibt sein Handbike an, flitzt über die Rundbahn des Velodrome in Grenchen. Rund 60 Kilometer wird er an diesem Montagmorgen im Februar absolvieren. 240 Runden im Oval. Es ist ein Training, wie es der 22-jährige Spiezer immer mal wieder absolviert. Diese Einheiten sind eine Abwechslung für ihn, während denen er ein besseres Fahrgefühl entwickeln kann. Denn in den Wintermonaten steht sonst viel öfter die Rolle auf dem Trainingsplan, auf der mittels einer speziellen Software Strecken und Kraftwiderstände simuliert werden, das Velo beim Antreiben aber an Ort bleibt.



Nach dem Training muss Recher das tun, was er in den letzten Monaten oft hat tun müssen: Erzählen, wie das Leben so ist in der Spitzensport-RS in Magglingen. Am 1. November 2021 rückte er ein und zog das mediale Interesse auf sich. Alle wollten etwas von ihm und der Leichtathletin Elena Kratter, denn schliesslich waren er und die 25-jährige Schwyzerin die ersten beiden Athletinnen und Athleten mit einer Behinderung, die in die Schweizer Armee einrücken durften.