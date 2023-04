Zum Tod von Eberhard W. Kornfeld – «Kunstwerke sind Leihgaben auf Lebenszeit» Der Kunsthändler, Kunstsammler und Kunsthistoriker Eberhard W. Kornfeld ist gestorben. Mit ihm endet eine Epoche. Zum Tod eines Nimmermüden. Martin Bieri

Eberhard W. Kornfeld 2020, als seine Galerie 100-jährig wurde. Foto: Raphael Moser

Es ist nicht so lange her, da sah man ihn noch, wie er vormittags die Hodlerstrasse hoch schritt, allein, der Gang etwas mühselig, weil die Knie nicht mehr richtig wollten, den gleichgültig scheinenden Kopf etwas gesenkt, darin sicher eine klare Meinung über das, was er eben gesehen hatte. Eberhard Kornfeld kam aus dem Kunstmuseum, Stunden vor einer Ausstellungseröffnung am Abend, eine Vorbesichtigung für den Kunstsammler oder den Kunsthändler, er war ja beides.