Interlaken – Kunstsammlung des Kantons Bern zu Gast im Kunsthaus Interlaken Erstmals seit 80 Jahren wird die Kunstsammlung Kanton Bern in einem Museum gezeigt. Das Kunsthaus Interlaken präsentiert vom 4. Juni bis 27. August ausgewählte Werke von Berner Kunstschaffenden. Hans Peter Roth

Ausgewählte Werke von Berner Künstlerinnen und Künstlern sind vom 4. Juni bis 27. August 2023 im Kunsthaus Interlaken ausgestellt. Abbildungen: PD

Unter dem Titel «Werte im Wandel» zeigt das Kunsthaus Interlaken eine Auswahl von Kunstwerken aus der Kunstsammlung Kanton Bern. «Die mittlerweile einhundertjährige Sammlung verfügt über nahezu 6000 Kunstwerke von über 1400 Kunstschaffenden, darunter unter anderem Werke von Meret Oppenheim, Cuno Amiet, Ferdinand Hodler und Franz Gertsch», lässt das Kunsthaus verlauten.

Erste Präsentation seit 1943

Ihre bisher einzige Präsentation erfuhr die Sammlung 1943 in der Kunsthalle Bern. «Der Vielfalt an Stilrichtungen und Techniken der zusammengetragenen Arbeiten entspricht auch der Reichtum an unterschiedlichsten Inhalten», so das Kunsthaus Interlaken weiter. Etliche der von Kurator Harald Kraemer ausgewählten Werke reflektierten die Tugenden der jeweiligen Zeit und erzählten «von zeitlosen Werten, von Idealen, aber auch vom Wandel und von neuen Deutungen».

«Die Ausstellung ist einer der Höhepunkte seit Bestehen des Kunsthauses Interlaken.» Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern

Für die Verantwortlichen sei die Ausstellung «einer der Höhepunkte seit Bestehen des Kunsthauses Interlaken», heisst es in einer Medienmitteilung der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern. Aufgrund des Umfangs der Kunstsammlung besteht die Ausstellung «Werte im Wandel. Die Kunstsammlung Kanton Bern zu Gast im Kunsthaus Interlaken» aus zwei Teilen. Insgesamt werden rund 250 Werke gezeigt.

Ausstellung in zwei Teilen

Der 2023 gezeigte, erste Teil der Ausstellung widmet sich den Begriffen Glaube, Gerechtigkeit und Weisheit. 2024 folgen Courage, Hoffnung, Mässigung und Liebe. Das Kunsthaus Interlaken arbeitete bei der Vorbereitung der Ausstellung eng mit dem Amt für Kultur zusammen, das für die Pflege der Kunstsammlung zuständig ist.

