Schutzmassnahmen in Thun – Kunstmuseum, Eisbahn und Schalter zu Die Corona-Massnahmen haben in der Stadt Thun die Auswirkung, dass das Kunstmuseum, das Thun-Panorama sowie die Kunsteisbahn geschlossen sind.

Die Kunsteisbahn Grabengut ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Foto: Patric Spahni

Die vom Kanton Bern und dem Bund beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben auch einschneidende Auswirkungen auf die Stadt Thun und ihre Institutionen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Das Kunstmuseum und das Thun-Panorama mussten ihre Türen schliessen. Auch die Kunsteisbahn im Grabengut ist für die Öffentlichkeit geschlossen.

Gewisse Trainings, inklusive Schulsport, bleiben unter Einhaltung der Bestimmungen des Kantons Bern erlaubt. Die Stadtbibliothek bleibt weiterhin offen, musste jedoch die Leseecken schliessen und Sitzgelegenheiten absperren. Die Stadt Thun setzt alles daran, die übrigen Dienstleistungen gemäss den geltenden Regeln soweit möglich aufrechtzuerhalten und die Bevölkerung und Mitarbeitenden gleichzeitig zu schützen.

Nur auf telefonische Voranmeldung

Um die Abstände einhalten zu können, unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden und Mitarbeitende und Bevölkerung zu schützen, sind die Schalter im Thunerhof (Einwohner- und Migrationsdienste, Polizeiinspektorat, AHV-Zweigstelle, Abteilung Soziales und Steuern + Inkasso) ab dem 2. November nur noch auf telefonische Voranmeldung offen. Alle anderen Schalter (Rathaus und Industriestrasse) bleiben wie bisher bedient. Aufgrund der Schliessung des Kunstmuseums bleibt ab 2. November auch das Café im Thunerhof geschlossen.

Diverse Veranstaltungen können aufgrund der geltenden Massnahmen nicht stattfinden. So etwa die am 18. November geplante Kulturpreisverleihung. Die Kulturabteilung bedauert dies und strebt an, den Anlass zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Form und Datum seien noch offen.

Die Taskforce der Stadt treffe sich regelmässig und stehe auch in regem Austausch mit anderen Behörden und der Spital STS AG. Die Stadt Thun unterstützte das Spital beim Aufbau des Drive-in-Testzentrums. Die Taskforce und der Gemeinderat beobachten die Situation genau, um allfällige weitere Massnahmen zu beschliessen. Aktuelle Informationen finden sich auf der städtischen Website sowie über die Social-Media-Kanäle, so die Stadt.

pd