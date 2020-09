Winterthurer Eisenjugend – Kunsthochschule verbietet Neonazi Zutritt, Razzia in Alphütte Die rechtsradikale Szene in Winterthur hat Mitglieder verloren, doch ein harter Kern ist immer noch aktiv. Nun verstärkt die Kantonspolizei ihren Druck. Kurt Pelda

Gestählt aus dem eiskalten Bergsee: Das Treffen mit deutschen Neonazis in den Schweizer Bergen, organisiert von Eszil (gestreifte Hosen), hat einen grösseren Polizeieinsatz ausgelöst. Foto: PD

Im satten Grün vor der Berghütte grasen Kühe. Es wäre ein idyllischer Anblick, stünde da nicht eine Gruppe Rechtsextremisten in kurzen Hosen herum. Plötzlich halten schwarze Autos auf dem Feldweg vor dem Holzzaun, der das Grundstück umgibt. Maskierte Männer springen heraus. Sie tragen gelbe Armbinden mit der Aufschrift «Polizei». Die Szene lässt sich mithilfe von Fotos rekonstruieren. Sanny K., ein anwesender Neonazi aus Ostdeutschland, prahlt später auf Twitter, es seien auch Scharfschützen mit Sturmgewehr und Sturmhauben dabei gewesen.

Obwohl kein Durchsuchungsbefehl vorliegt, filzt die Polizei die Berghütte und die davor parkierten Autos, darunter einen VW-Kombi, mit dem der Winterthurer Eszil angereist ist. «Eszil» ist das Internet-Pseudonym jenes 19-jährigen Kunststudenten, der mutmasslich die Eisenjugend anführt – eine Neonazi-Zelle, die unter anderem über einen Telegram-Kanal Terrorpropaganda und rassistische Hassbotschaften verbreitet hat (lesen Sie hier unsere Recherche).

Körper stählen im Bergsee

Später teilt die Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage mit, sie habe am 14. August in der Berghütte eine Razzia durchgeführt. Ein Durchsuchungsbefehl sei nicht nötig gewesen, weil es «dringenden Verdacht auf sicherzustellende Gegenstände» gegeben habe. Die Polizisten stiessen auf Boxhandschuhe und ein paar Patronen, doch ist das Mitführen von Munition in der Schweiz nicht verboten. Auf eine Strafanzeige wurde verzichtet, weil den Neonazis nichts Illegales nachzuweisen war. Insgesamt wurden sieben Personen kontrolliert, unter ihnen ein Mitglied des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood & Honour.Die fünftägige Zusammenkunft von Schweizer und deutschen Neonazis war als «Wanderwoche» getarnt. Unter diesem Vorwand buchte Eszil die Schwyzer Berghütte und bezahlte die Miete von mehr als 2000 Franken. Zeitweise wurde auch wirklich gewandert, zum Beispiel zum Urner Griesslisee am Fuss des Claridengletschers. Ein Foto zeigt Eszil zusammen mit anderen Rechtsradikalen beim Bad im eiskalten Gletschersee. Es ging um das Stählen der Körper, um Kampfsport, um den Austausch und die Vernetzung von Gleichgesinnten.

Erst im Juli hatte der deutsche Sanny K. von der Jungen Revolution eine Art Wehrsportlager von Neonazis in Thüringen organisiert, das von der Polizei aufgelöst wurde. Welche Art von Revolution da gemeint ist, wird klar, wenn K. das alte, von Hans Baumann komponierte Nazi-Lied auf Twitter erwähnt: «Rebellen haben das Gestern vergessen. Sie bauen das Morgen, vom Glauben besessen. Vom Glauben ans ewige Reich.» Im Internet sammelt K.s Junge Revolution Geld für die «Planung und Verwirklichung weiterer Lager für unsere heimattreue Jugend».

Sturmgewehre und Pistolen sichergestellt

Zwei Tage vor der Razzia in der Berghütte ist die Kantonspolizei Zürich bei einer Durchsuchung von Eszils Wohnung erfolgreicher. Der Kunststudent lebt bei seinen Eltern in einem Winterthurer Wohnquartier. Schräg gegenüber, bei Eszils Freund und Nachbarn Martin K. (Name geändert), durchsuchen Polizisten ebenfalls Innenräume. Bei den beiden 19-jährigen Schweizern stossen sie unter anderem auf drei Sturmgewehre und drei Pistolen. Nur ein Teil davon sei legal registriert gewesen, erzählt ein Ermittler, der anonym bleiben möchte. Ausserdem werden schachtelweise Munition gefunden, Hunderte Patronen.

Anschliessend teilt die Kantonspolizei mit, die beiden Männer stünden im Verdacht, «rechtsextremes Gedankengut zu pflegen». Man habe bei ihnen mehrere Schusswaffen sichergestellt. Mehr will die Kantonspolizei mit Verweis auf laufende Verfahren nicht sagen. Auch die Staatsanwaltschaft gibt sich zugeknöpft. Auf die Frage, ob im Zusammenhang mit Eszil und der Eisenjugend ein Strafverfahren laufe, bejaht dies die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, ohne aber die untersuchten Straftatbestände aufzuzählen. Der Anwalt von Eszil habe offiziell keine Kenntnis von einem Strafverfahren, das gegen sein Klienten laufe, sagt er auf Anfrage. Allerdings habe das Winterthurer Statthalteramt den präventiven Einzug von Schusswaffen angeordnet, die Eszil legal erworben habe.

Sinneswandel bei der Nationalistischen Jugend

Diese Zeitung versuchte auf verschiedenen Wegen, Kontakt zu Eszil und Martin K. aufzunehmen, um sie mit den neusten Vorwürfen zu konfrontieren; beide wollten sich nicht äussern. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Die beiden Winterthurer sind Mitglieder in demselben Schützenverein. Während Eszil an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) studiert, hat Martin K. soeben eine Lehre abgeschlossen. Die beiden 19-Jährigen posieren auch auf einem Gruppenbild der Nationalistischen Jugend Schweiz (NJS), einer zweiten Winterthurer Gruppe von Rechtsradikalen. Eszil und Martin K. haben sich auf dem Foto rot-weiss-rote Sturmhauben der NJS übergestülpt. Offiziell hat sich die NJS inzwischen aufgelöst, und die meisten der ehemaligen Mitglieder distanzieren sich jetzt klar von Nationalsozialismus und Judenhass. «Damit wollen wir nichts zu tun haben», sagen mehrere von ihnen auf Anfrage dieser Zeitung.

In einem Propagandafilm der Eisenjugend posiert ein Mann mit der Sturmhaube der Nationalistischen Jugend – es könnte sich dabei um Eszil handeln. Videostill

Zu diesem Sinneswandel beigetragen hat auch das Vorgehen der Kantonspolizei. Anders als in Deutschland und Österreich gibt es hierzulande jedoch keine gesetzliche Grundlage, um verfassungsfeindliche Aktionen von Gewaltextremisten zu unterbinden. Dies ist auch einer der Gründe, warum deutsche Neonazis so regelmässig zu Treffen ihrer Schweizer Gesinnungsgenossen anreisen. Laut Recherchen dieser Zeitung geht es in den Strafverfahren gegen die Winterthurer Neonazis um den Verdacht auf Verstösse gegen das Waffengesetz und die Anti-Rassismus-Strafnorm sowie Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Nähe zu Blood & Honour

Dessen ungeachtet machen Eszil und eine Handvoll Getreuer weiter. In der rechtsextremen Szene ist die Rede von nächtlichen Treffen inklusive Hitlergruss, wobei der harte Kern der Winterthurer Neonazis zunehmend unter die Fittiche von gewaltbereiten Gruppen wie Blood & Honour gerät.

An der Website www.change.org haben inzwischen mehr als 1900 Personen eine Petition unterzeichnet, um Eszil künftig von der Zürcher Kunsthochschule fernzuhalten: «Wir – Student*innen, Angehörige und Absolvent*innen der ZHDK – fühlen uns bedroht, wenn sich ein Mensch mit einer solch menschenverachtenden, rassistischen, sexistischen und antisemitischen Geisteshaltung an der Hochschule frei bewegen kann.»

Diese Woche haben Antifaschisten vor der ZHDK eine Kundgebung durchgeführt. Sie präsentierten ein Transparent und verteilten farbige Flyer, in dem sie darüber informierten, dass Eszil Student an der ZHDK ist. Sie forderten die Hochschule dazu auf, den Vorfall als Verpflichtung dafür zu sehen, «präventive Arbeit gegen Rechtsextremismus in den eigenen Reihen zu leisten».

Arealverbot für Eszil an der ZHDK

Die Schule hat in der Zwischenzeit gehandelt. Kurz nach den Razzien in Winterthur und in den Schwyzer Bergen kam es laut einer mit den Vorgängen an der ZHDK vertrauten Quelle zu einem Gespräch zwischen der Hochschule und dem Kunststudenten Eszil. Um einer gewalttätigen Reaktion oder gar einem Amoklauf vorzubeugen, sei auch die Kantonspolizei anwesend gewesen. Die ZHDK teilt dazu nur mit, sie habe disziplinarische Massnahmen gegen Eszil in die Wege geleitet, und fügt an: «Diese Massnahmen können zum Ausschluss vom Studium an der ZHDK führen.» Ausserdem sei dem Winterthurer das Betreten des Hochschulareals verboten worden. Eszil habe nun namentlich keinen Zutritt mehr zu den Lehrveranstaltungen und der Infrastruktur der Hochschule.

Die Winterthurer Polizeivorsteherin Barbara Günthard-Maier (FDP) schreibt auf Anfrage, sie sehe wegen der rechtsextremen Szene zurzeit keine akute Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Winterthur: «Die Polizei macht laufend entsprechende Risikoeinschätzungen. Der Stadtrat verurteilt jede Form des gewalttätigen Extremismus und duldet diesen in keiner Weise.» Sie erwähnt ausserdem, dass bei der Stadtpolizei Winterthur ein Verfahren laufe.