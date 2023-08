Kunstausstellung in Unterseen – Zwei Schwestern schauen genau hin Keine leichte Kost bieten Natalie Frick und Franziska Venrath in der Galerie Kunstsammlung Unterseen: Ihre Bilder fordern zum Nachdenken auf. Sibylle Hunziker

Die Installation «Dünnhäutig» von und mit Franziska Venrath (links) und Natalie Frick. Foto: Sibylle Hunziker

Was passiert zwischen dem fröhlichen Schwein und dem Plätzli auf dem Grill? Und was spielt sich so alles in der menschlichen Psyche ab? Solche Dinge will nicht jeder so genau wissen. Die Interlakner Schwestern Franziska Venrath und Natalie Frick schon. «Ein Schwein muss geschlachtet werden, bevor wir Fleisch essen können», sagte Natalie Frick an der Vernissage in der Galerie Kunstsammlung Unterseen KSU. «Das sieht eine Familie bei einem Bauernhofbesuch anders als der Metzger – oder unsere Grossmutter.» Die Grossmutter zog auf ihrem Hof in Unterseen auch Schweine auf und kehrte schon mal vor dem Schlachthaus mit ihnen um.