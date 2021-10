Projekt im Thuner Strandbad – Kunst zum Begreifen und Besitzen Die Künstlerin Luzia Hürzeler liess sich von der Skulptur «Mädchen mit Ziege» im «Strämu» inspirieren. Besonders der goldene Rücken des Tiers hat es ihr angetan. Christina Burghagen

Die Künstlerin Luzia Hürzeler (Mitte) auf der Ziegenskulptur im Thuner Strandbad, zusammen mit Gabriele Hänni und Georg Fivian, die zum Kunstprojekt je ein Bild beisteuerten. Foto: Patric Spahni





Befingern viele Menschen eine Bronzestatue, entwickelt das Material mit der Zeit ein goldenes Aussehen. So haben Cristiano Ronaldo auf Madeira, Molly Malone in Dublin oder Julia in Verona eines gemeinsam: Die Bronzeskulpturen glänzen an Körperstellen, die hier nicht genannt werden müssen. Nicht so schlüpfrig trug es sich in den vergangenen 60 Jahren mit der Skulptur «Mädchen mit Ziege» vom Solothurner Künstler Heinz Schwarz (1920–1994) zu. Die Auftragsarbeit der Stadt Thun fand bis 2010 ihr Zuhause vor dem Holiday Hotel am Lachenkanal und wurde besonders von den Kindern der Stadt ins Herz geschlossen.