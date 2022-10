Filzkunst in Spiez – «Kunst ist es, die Schönheit des Unauffälligen wahrzunehmen» Noch bis zum 22. Oktober präsentiert die in Faulensee lebende Künstlerin Corinne Keiser einen Querschnitt ihres Schaffens in der Bibliothek Spiez. Guido Lauper

Corinne Keiser präsentiert zwei ihrer Werke: Rechts «Zen» (75×160 cm), links «Aware» (90×143 cm). Foto: Guido Lauper

Was ist Kunst? Die Frage stellt sich der Mensch, seit er sein Empfinden, seine Gedanken in Bildern, Formen und Tönen auszudrücken versucht. Corinne Keiser, die das japanische Konzept der Ästhetik Wabi-Sabi in ihrem Schaffen und Wirken leitet, drückt ihr Verständnis von Kunst so aus: «Die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens neu entdecken und so die Schönheit des Unauffälligen wahrnehmen.» Von dieser Weisheit lasse sie sich im Wirken und Schaffen leiten: «Reduziere alles auf das Wesentliche, aber entferne nicht die Poesie.»