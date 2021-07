Strandbad Thun – Kunst in der Badehose erleben Der «Strämu» ist nicht nur zum Baden da. Ab sofort kann man auch Kunst erleben. Eine Spiegelinstallation macht den Auftakt. Godi Huber

Paul Le Grand überrascht mit Spiegeln und Spiegelungen im Strandbad. Foto: Godi Huber

«Spieglein, Spieglein im Gras...». Seit Montag stehen sie da, als wären sie über Nacht aus dem Rasen in die Höhe gewachsen: sieben schlanke Spiegel, zweieinhalb Meter hoch, eher zufällig zwischen den mächtigen Bäumen am Eingang zum Strandbad Thun platziert. Erste neugierige und fragende Blicke der Badegäste spiegeln die Spiegel vorerst zurück.

Der Schöpfer der Spiegelstelen heisst Paul Le Grand, die Installation nennt der Thuner Künstler «(dis)appear», was Erscheinen und Entschwinden bedeutet. Der Plastiker hat nicht zufällig Spiegel für seine neuste Installation gewählt. Zum einen beschäftigt er sich in seinem Schaffen schon lange mit Spiegeln und Spiegelungen. Zum anderen passen Spiegel bestens in ein Schwimmbad. «Hier geht es auch um das Sehen und Gesehenwerden», sagt Paul Le Grand.