Thuner Adventskalender – Kunst hinter Kalendertürchen 24 Mal treten Kunstschaffende ab dem 1. Dezember im Rahmen des Thuner Adventskalenders im Chalet Salon de Réunion auf.

Marco Gurtner wird sich hinter einem der Türchen des Thuner Adventskalenders verstecken. Foto: Patric Spahni

«Der Thuner Adventskalender hat Tradition», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Wer sich in der Region Thun für die hiesige Kleinkunst- und Kulturszene interessiere, habe in den letzten 16 Jahren sicherlich die eine oder Veranstaltung in diesem Rahmen besucht.

«Der Überraschungskalender überzeugt mit einem einfachen Format», heisst es weiter. «Vom 1. bis zum 24. Dezember verwandelt sich das Chalet Salon de Réunion, Tertianum Bellevue-Park, Thun täglich von 18 bis 18.30 Uhr in eine Kleinkunstbühne.» Jeden Abend öffne sich ein «Adventstüürli» in Form einer künstlerischen Darbietung. «Von klassischen Ensembles, jazzigen Minikonzerten über A-cappella-Formationen hin zu Spoken Word oder Darbietungen speziell für Kinder hat es für jeden Geschmack etwas dabei.» Und wie in jedem Adventskalender bleibe es natürlich ein Geheimnis, welcher Act sich wann hinter welchem der 24 Türchen verbirgt.

«Die 24 Überraschungsmomente des diesjährigen Adventskalenders bestehen aus einem wunderbaren Potpourri von künstlerischen Darbietungen», versprechen die Verantwortlichen. «Neben einer Darbietung speziell für Kinder am 7. Dezember kann sich das Publikum auf ein vielfältiges Programm freuen.»

Kein Eintritt, aber Kollekte

«Namhafte Kunstschaffende wie Matto Kämpf, Marco Gurtner, Milena Patagônia oder Peter Mürner als Siderato und viele mehr werden hinter einem der 24 Adventskalendertürchen warten und das Publikum verzaubern.» Der Eintritt ist frei, auf die Kollekte aus dem Publikum ist der Verein angewiesen. Schliesslich wird der Anlass durch diese Beiträge sowie Sponsoren finanziert.

Der Event findet seit 16 Jahren statt. Organisiert wird er durch Sibylle Schneider, Salome von Känel, Daniela Frag, Irini Gasparis, Joel Graf und Paul Schmutz in ehrenamtlicher Arbeit. Im Jahr 2020 konnte er aufgrund der Covid-Pandemie nicht durchgeführt werden. «Mithilfe von Vereinsreserven, Sponsoren- und Spendengeldern konnten die Kunstschaffenden trotzdem mit der vollen Gage ausbezahlt werden.»

PD/sgg

Fehler gefunden?Jetzt melden.