Monika Sosnowska im ZPK – Kunst aus Warschauer Ruinen Die polnische Künstlerin verbiegt Stahl wie zu Sowjetzeiten. Ihre Ausstellung im Zentrum Paul Klee erzählt von einer Stadt im ewigen Übergang. Céline Graf

Monika Sosnowska bildet Bauelemente aus dem öffentlichen Raum in Warschau nach. Hier ein Werk aus der Serie «Market». Foto: Simon Vogel

Grau. Wie die Geschichtsbücher berichten, war das die vorherrschende Farbe in Warschau, als die Welt, wie sie um 1989 war, mit dem Zusammenbruch des Ostblocks aufhörte zu existieren. Rar sind Farben auch in der Ausstellung zur polnischen Künstlerin Monika Sosnowska im Zentrum Paul Klee. Im Treppenhaus hängt ein schwarzer Drahtklüngel von der Decke. Der Spielball einer zu gross geratenen Roboterkatze? Im Innern des klinisch hellen Ausstellungsraums sind weitere dunkle Gebilde auf dem beigen Boden und an den weissen Wänden drapiert.