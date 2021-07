Raiffeisenbank Frutigland – Kundeneinlagen um 30 Millionen Franken gestiegen Die Raiffeisenbank Frutigland zeigt sich zufrieden mit ihrer Halbjahresbilanz. Bald soll der Bau des neuen Hauptsitzes beginnen.

Frutigen von oben. Foto: Bruno Petroni

«Die Raiffeisenbank Frutigland schaut auf ein erfreuliches erstes Halbjahr zurück», heisst es in einer Medienmitteilung der Bank. Sie erzielte einen Geschäftserfolg von 2,6 Millionen Franken (Vorjahr: 2,4 Millionen Franken). Bei den Kundeneinlagen erreichte sie ein Wachstum von 29,9 Millionen Franken (4,4 Prozent) auf 706,8 Millionen Franken.

Die Bilanzsumme betrug per 30. Juni 851,1 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung von 3,6 Prozent im ersten Halbjahr 2021. Das Hypothekarvolumen entwickelte sich dem Markt entsprechend und stieg um 1,5 Prozent auf 724,3 Millionen Franken an.

Zinsengeschäft stagniert

«Das Zinsengeschäft stellt nach wie vor die Haupteinnahmequelle der Raiffeisenbank Frutigland dar», heisst es weiter. Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds stagnierte der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft mit 4,2 Millionen Franken im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2020 (4,2 Millionen Franken). Hingegen konnte die Bank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 den Erfolg aus dem Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft um 0,1 Millionen Franken auf 0,4 Millionen Franken steigern.

Der Geschäftsaufwand im ersten Halbjahr kommt wie im Vorjahr bei 2,6 Millionen Franken zu stehen. Die

Raiffeisenbank Frutigland beschäftigt zurzeit 37 Mitarbeitende, davon vier Lernende.

Gutscheinaktion fürs lokale Gewerbe

Im März dieses Jahres hat die Bank jedem Mitglied einen Gutschein im Wert von 30 Franken geschenkt, ebenso wie bereits 2020. So werde das einheimische Gewerbe mit insgesamt 270'000 Franken unterstützt, schreibt sie.

Die Raiffeisenbank Frutigland geht von einem weiterhin stabilen Geschäftsgang im Verlauf des Jahres aus. Im zweiten Halbjahr soll mit dem Bau des neuen Hauptsitzes in Frutigen begonnen werden. Während der Bauphase wird die Kundschaft in einem Provisorium an der Kanderstegstrasse 17 beim Coop bedient.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.