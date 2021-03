Mutmasslicher Betrüger – Kunden verloren in Belper Reisebüro bis zu 27’000 Franken Weil ein Geschäftsmann aus Belp krankgeschrieben ist, wird der Prozess gegen ihn immer wieder verschoben. Er verkaufte Reisen, brauchte das Geld aber für sich. Johannes Reichen

Im Herbst 2017 verliess der Inhaber das Belper Reisebüro fluchtartig. Foto: Tom Mayer / Baeup.ch

Die Liste umfasst 26 Namen. 26 Personen oder Paare, die bei einem Reisebüro in Belp eine Reise buchten, diese auch bezahlten – aber ihre Reise nicht antreten konnten. Denn der Inhaber des Büros buchte mit diesem Geld nicht etwa Flüge, Hotels oder Touren für seine Kunden. Er steckte das Geld in den eigenen Sack. So lautet jedenfalls der Vorwurf der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland.

Dies geht aus der Anklageschrift hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Nächste Woche hätte am Regionalgericht Bern-Mittelland die Verhandlung gegen den 58-Jährigen stattfinden sollen. Nebst dem Beschuldigten wurden drei Privatkläger vorgeladen. Die Anklage lautet auf Betrug respektive gewerbsmässigen Betrug.