5 Skorerpunkte des Captains – Kummer-Show beim 6:3-Heimsieg des SC Langenthal SCL-Captain Dario Kummer überragt im Spiel gegen den HC Thurgau alle: Zwei Assists und drei Tore sorgen dafür, dass Langenthal 6:3 gewinnt. Nun geht es gegen Leader Olten. Leroy Ryser

Dario Kummer (in Blau) war an fünf von sechs Langenthal-Toren gegen den HC Thurgau beteiligt. (Archivbild) Foto: Christian Pfander

Und plötzlich ist der SC Langenthal da: Nach ein, zwei Minuten des Abtastens erhöhen die Oberaargauer die Geschwindigkeit im Heimspiel gegen den HC Thurgau vehement. Luca Wyss ging in einer Situation voran, setzte den Gegner unter Druck und eroberte in der Offensive eine verloren geglaubte Scheibe. Ein Ruck geht durch die Mannschaft. Langenthal ist nun aggressiver, präsenter – und dadurch auch erfolgreich, angeführt von Dario Kummer.

Gleich dreimal steht der Captain richtig. Zuerst in der 5. Minute, als er Bryan Rüegger im Tor der Thurgauer die Sicht nimmt und dieser den Schuss von Vincenzo Küng nicht kommen sieht: 1:0. Etwas später staubt Kummer im Powerplay am entfernten Pfosten ab: 2:0. Kurz vor Drittelsende verwertet wieder Kummer einen Abpraller inmitten des Torraums, nach einem Schuss von Serge Weber.

Dass Langenthal zur ersten Pause «nur» 3:1 führt, ist Dominic Hobi zu verdanken. Der Thurgauer hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (10. Spielminute). Er ging vergessen, preschte über die linke Angriffsseite allein vors Tor und erzielte das 1:1. Für den Ex-Langenthaler war es das siebte Tor in den letzten drei Spielen.

Kummer entscheidet, wenn es brenzlig wird

Für den SCL geht es im zweiten Drittel weiter wie vor der Pause. Ein Weitschuss von Verteidiger Serge Weber findet den direkten Weg ins Tor, nach 24 Minuten steht es schon 4:1. Thurgaus Janik Loosli verwertet in der 29. Spielminute einen Abpraller zum 2:4. Das sät in den Reihen des Heimteams zwar etwas Unbehagen, Langenthal scheint alles im Griff zu haben. Sieben Minuten vor Schluss schafft Thurgau im Powerplay aber den Anschlusstreffer.

Es folgt der zweite Teil der Kummer-Show: Der Stürmer läuft kurze Zeit später an, dribbelt sich durch, umspielt den eingewechselten Torhüter Gianluca Zaetta und trifft zum entscheidenden 5:3. Beim SCL gilt daher: für alle Fälle Dario Kummer, oder? «Ganz so würde ich das nicht sagen», entgegnet der Captain nach der Partie und lacht. Immerhin hätten die anderen Spieler ebenso ihren Teil beigesteuert. Über das wahrlich schöne Solo freute sich der SCL-Captain aber dennoch. «Viel überlegt habe ich nicht, aber man hat in solchen Momenten gewisse Moves, die funktionieren. Schön, hat es geklappt.»

«Wir haben noch eine Rechnung offen.» Dario Kummer, Captain SC Langenthal

Kummer zeigt dann zwei Minuten vor Schluss neben Klasse auch Stil, als er vor dem leeren Tor nicht von weitem das Risiko nimmt und schiesst, sondern Vincenzo Küng bedient, der mit dem 6:3 den letzten Treffer des Spiels beisteuert. Fünf Skorerpunkte sind es am Schluss für Kummer. Der Captain hat mit seinem Team am Samstag eines deutlich unterstrichen: Für die Revanche gegen Tabellenleader und Erzrivale Olten sind die Langenthaler bereit. «Wir haben noch eine Rechnung offen», sagt Dario Kummer und verspricht, dass man die Serie von sechs Siegen in sechs Heimspielen auch am Dienstag fortsetzen wolle.

