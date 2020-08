Alternatives Angebot im Kiental – Kultursommer Tür und Tor geöffnet Den Laden dichtmachen kam für Sjoukje Benedictus vom Alpentheater Kiental nicht infrage. Der Kulturbetrieb versorgt seine Gäste mit sechs Vorstellungen des Theaterstücks «Vetterlis Wirtschaft». Christina Burghagen

Eindrückliche Abendstimmung am Kultursommer beim Alpentheater Kiental mit Evelyn und Kristina Brunner. Foto: PD

«Wir müssen etwas machen im Sommer.» Dieser Satz liess Sjoukje Benedictus und Marianne Hügli vom Alpentheater Kiental nicht los. Wie bei allen Kulturbetrieben drehte das Coronavirus auch im Kiental den Hahn zu. Doch der grosse Saal in der umgebauten Postauto-Garage, das lauschige Bistro, die Terrasse – alles war ja vorhanden, was Theater und Konzerte brauchen. So entschlossen sich die Initiantinnen, ihre gesamte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um dem Kultursommer eine Bühne zu bieten.