Thun: Nach Stadtratsentscheid – Kulturschaffende unterstützen die Café-Bar Mokka Nach der Rückweisung des Kredits für die Café-Bar Mokka erfährt der Club auf breiter Front Solidarität. Auch das Mokka-Team hat sich zu Wort gemeldet. Gabriel Berger

Die Café-Bar Mokka an der Allmendstrasse in Thun. Nach einem knapp ausgefallenen Stadtratsentscheid zuungunsten des Clubs erfährt dieser viel Solidarität. Foto: Michael Gurtner

Jährlich 188’000 Franken an städtischen Unterstützungsgeldern für die Café-Bar Mokka: Für eine knappe Mehrheit des Thuner Stadtrats war dies am letzten Donnerstag zu viel des Guten. Ein Rückweisungsantrag wurde angenommen. Dieser Parlamentsentscheid hat Wellen geworfen – in den Kommentarspalten dieser Zeitung, aber auch in den sozialen Medien. Und dies über die Region Thun hinaus.