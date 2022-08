Auszeichnungen der Stadt Thun – Kulturpreise für Sartorius und Baumann Die Stadt Thun hat ihre Kulturpreise vergeben. Preisträger sind unter anderem der Schlagzeuger Julian Sartorius und der Filmemacher Markus Baumann.

Julian Sartorius hier bei seiner Performance am Schlagzeug im Rahmen der Tour de Thun im Jahr 2021. Foto: Patric Spahni

Der Filmemacher Markus Baumann und der Musiker Julian Sartorius erhalten den diesjährigen Film- respektive den Musikpreis der Stadt Thun. Der Kulturstreuer für ausserordentliches Schaffen in der Kulturvermittlung geht an den Verein Kunsthaus Steffisburg.

Der Filmemacher Markus Baumann erhält den diesjährigen Thuner Filmpreis. Foto: PD

Die Stadt Thun ehrt Markus Baumann laut einer Mitteilung vom Mittwoch für sein reiches filmisches Werk. Der Thuner Filmemacher zeige vorwiegend Menschen, die in ihrem Leben einen ungewöhnlichen Weg gingen. Ihnen komme Baumann sehr nahe und gebe einen respektvollen und umsichtigen Einblick in deren Leben. Als Beispiele werden die Filme «Anders als die Väter», «Deep Horizon – George Steinmann seeing the invisible» und «Planet Mokka» genannt.

«Überraschendes Spiel mit dem Schlagzeug»

An Sartorius gefällt der Thuner Kulturkommission, die die Trägerinnen und Träger der Kulturpreise bestimmt, dessen «überraschendes Spiel und sein Vermögen, mit dem Schlagzeug ungeahnte Landschaften und Bildwelten zu evozieren». In seiner erfolgreichen internationalen Karriere arbeitete Sartorius unter anderen mit Sophie Hunger, Sylvie Courvoisier, Gyda Valtysdottir und Kate Tempest zusammen und veröffentlichte neun Soloalben. Beide Preise sind mit 10'000 Franken dotiert.

Zwei Kulturförderpreise gehen an den Musiker Jan Dintheer und an den Filmemacher Steven Vit, dessen erster Langfilm «Für immer Sonntag» kürzlich in den Kinos zu sehen war. Diese Preise sind mit 5000 Franken dotiert. Übergeben werden die Auszeichnungen Anfang Dezember im Kultur- und Kongresszentrum Thun.

Neben den Kulturpreisen vergibt die Stadt Thun das Atelierstipendium Berlin an den Tonmeister und Musiker Nicolas Müller.

SDA

