Swiss Chamber Music Adelboden – Kulturpreis für Frutigländer Festival Der Kanton Bern zeichnet das Swiss Chamber Music Festival mit dem Kulturpreis 2022 aus. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert.

Impression vom Swiss Chamber Music Festival 2019. Foto: PD

«Das Swiss Chamber Music Festival sorgt für einen einzigartigen Akzent in der vielfältigen Klassik-Festivallandschaft des Kantons Bern und überzeugt insbesondere durch seine Förderung junger Musikschaffender wie auch seine unorthodoxe Programmierung», schreibt der Kanton Bern in seiner Medienmitteilung.

Den Kern, aus dem seit 2011 das Swiss Chamber Music Festival gewachsen sei, bildeten die sechs Preisträgerensembles, die jährlich von der Orpheus Swiss Chamber Music Competition gekürt werden. Diese gestalten gemeinsam mit der Intendantin das Festivalprogramm, das jährlich im September klassische und zeitgenössische Kammermusik an diversen Spielorten in Adelboden, Kandersteg und Frutigen zur Aufführung bringt.

«Festival baut Brücken»

«Geschickt versteht es die Programmleitung auch, Verbindungen zur Region zu schaffen», steht in der Mitteilung weiter geschrieben. So setze sie nicht nur klassische Musik aufs Programm, sondern auch Volksmusik-«Stubeten» oder Jazz-Abende und Konzerte von Kindern für Kinder. Mit Konzertmoderationen, Workshops, ungezwungenen Konzerten im Freien oder Hörwegen gelinge es, Brücken zu bauen. Das Festival spreche Gäste ebenso an wie Einheimische des Frutiglandes.

«Einfallsreichtum, Ausdauer und Mut ergeben ein ausserordentliches Profil von besonderer Strahlkraft.» Aus der Mitteilung des Kantons Bern

«Der Kanton Bern würdigt ein Engagement, das von vielen Kräften mitgestaltet ist: vom strategisch verantwortlichen Vereinsvorstand, vom Organisationskomitee und von vielen helfenden Händen und Köpfen vorwiegend aus der Region, von der Intendantin Christine Lüthi, die das Festival seit 2014 prägt und formt», so der Kanton. «Einfallsreichtum, Ausdauer und Mut ergeben ein ausserordentliches Profil von besonderer Strahlkraft.» Und dafür werde das Swiss Chamber Music Festival mit dem Kulturpreis 2022 ausgezeichnet.

pd/don

