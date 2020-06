Kein Festival, dafür Renovation – Kulturhalle in weichem Gelb Die zweite Ausgabe des Volkstheaterfestivals hätte am Mittwoch begonnen. In der jetzt gut

isolierten und klimatisierten Tramhalle. Anne-Marie Günter , Nathalie Günter

Heller Anstrich, neue Tore, dicke Isolationsschicht: Nach der zweiten Sanierungsetappe ist die zuständige Firma daran, das Gerüst an der Tramhalle abzubauen. Foto: Anne-Marie Günter

«Das Volkstheaterfestival hat alle Beteiligten motiviert, mit der Umwandlung der Tramhalle in eine

Kulturhalle voranzukommen», sagt der für den Bau zuständige Meiringer Gemeinderat Daniel Studer.

Heute Mittwoch wären in der zweiten Saison dieses neuen Oberländer Festivals zwei Theaterstücke aufgeführt worden, die für den Wettbewerb um die zweite Goldene Meringue ausgewählt worden sind. Stattdessen führt das OK des Volkstheaterfestivals die dreiteilige Online-Serie «inteam» durch (s. Infobox).