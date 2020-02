Wo sind die jungen Männer?

Wenn früher ein Podium organisiert wurde, um über wichtige Dinge zu reden, hat man sich auf folgende Redner geeinigt:

Peter, 57, weil er Ahnung hat;

Manfred, 63, weil er so gut reden kann;

Franco, 73, weil er bekannt ist;

Ueli, 45, weil einem sonst niemand mehr eingefallen ist.

Irgendwann haben sich die Organisatoren gedacht, es brauche frischen Wind. Wir müssen nach aussen moderner auftreten! Wir müssen Stimmen der Zukunft aufs Podium holen! So haben sie sich das gedacht. Also hat man sich auf folgende Gäste geeinigt:

Peter, 57, weil er Ahnung hat;

Manfred, 63, weil er so gut reden kann;

Franco, 73, weil er bekannt ist;

Milo, 32, weil er jung ist.

Die nächste Phase fing dann vor einem halben Dutzend Jahren an. Immer wieder wurden die Organisatoren von verschiedener Seite gefragt, ob es nicht möglich sei, auch einmal eine Frau aufs Podium zu holen. Schwierig, schwierig, erwiderten sie: Wo man die Frau denn jetzt so plötzlich herkriegen solle? Man habe schon ab und zu eine Frau gefragt, aber jedes Mal eine Absage erhalten. Ohnehin habe man sich ja entschieden, das Podium zu verjüngen, und das wolle man unbedingt beibehalten. Aber gut, nun mal schliesslich, nach langer Recherche (wofür man die Zeit eigentlich gar nicht hatte), habe man eine gefunden! Folgende Gäste wurden also eingeladen: