Welches Dialektwort ist Ihnen das allerliebste?

Ist es aamächelig? Bettmümpfeli? Chnüdele? Von A bis Z bieten sich Wörter an, die Heimat verströmen. Heimeligkeit. In der letzten «Sprachsprechstunde» ging es um das «Heimeligkeitssuffix» -li, in Wörtern wie Föteli, Guetsli, Gschpänli, Kantönligeist und Chuchichäschtli. Das -li ist in der Schweiz mehr als ein Diminutiv, es macht die Dinge nicht nur kleiner, es bringt sie näher, macht sie vertrauter.