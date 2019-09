Wie wärs mit 8,5 Stunden «Faust»?

Bis mindestens 28. Oktober.

Einsam in der Ikea-Wohnung: «Wunschkonzert»

Wo die Mädchen brüllten, herrscht bei der Dame mittleren Alters absolute, ohrenbetäubende Stille. 80 Minuten spricht die polnische Schauspielerin Danuta Stenka kein Wort, doch die Einsamkeit hallt lautstark in der Schiffbauhalle wider. Der Münchner Franz X. Kroetz schrieb «Wunschkonzert» 1971, und die Inszenierung der neuen Hausregisseurin Yana Ross hatte 2014 Premiere. Aber wenn die akkurate Mid-Ager-Vertreterin Job-Outfit und Arbeitsmappe abgelegt hat, in ihrer peinlich sauberen 1,5-Zimmer-Wohnung zwischen den Ikea-Möbeln herumtigert und ihre Abendrituale abspult, fühlt sich das an wie Gegenwartsweh.

Die Frau um die 50 hat ihre Figur behalten, ihre Lebensform gefunden: ein selbstbestimmtes, diszipliniertes Dasein zwischen Arbeit und Daheim. Oder: die Hölle. Morgens gibts ein Ei, abends ein Brot mit exakt geschälter Tomate. Dazu flimmern über den Bildschirm Kim Kardashians Hochzeitsvorbereitungen in Paris; im Radio läuft ein herzerwärmendes Mundartprogamm. Bei Leonard Cohens «I’m Your Man» verliert die Frau kurz die Fassung. Auch das Familiensimulationsspiel am Computer, «Die Sims», tröstet nicht.

Wir treten hautnah an dieses Alleinsein heran, laufen drumherum, lugen von allen Seiten in die Wohnung hinein. Wir sehen Stenka (Jahrgang 1961) über die Schulter oder mitten ins maskenhafte Gesicht: Yana Ross setzt das Stück tödliche Einsamkeit in eine so intime Situation, dass es einem schier die Luft abschnürt. – Besonders geeignet für Menschen ab einem gewissen Alter.

Bis mindestens 11. Oktober.

Kräftig hingerotzt: Miranda Julys

«Der erste fiese Typ»

Es ist sozusagen das erste konventionelle Theaterstück auf dem Spielplan der neuen Intendanz, trotz LGBTQ-Personal. Regisseur Christopher Rüping spektakelte «Der erste fiese Typ» nach dem Roman von Miranda July 2017 auf die Bühne der Münchner Kammerspiele, samt der blutigsten Geburt, die Sie je gesehen haben; und ja, pornografische SMS kommen auch vor.