So körperlich, dass es wehtut

Kampflager für Frauen

Auf der Bühne steht kein Vater, von ihm ist immer nur die Rede. Auf der Bühne stehen vier Frauen (Newa Grawit, Martina Momo Kunz, Carolin Jakoby, Aedin Walsh). Es sind Schwestern, zeitweise auch Feindinnen, Vertraute, Geliebte. «Soror», der Titel des Stücks, heisst auf Lateinisch «Schwester».

Doch die Zustände, in denen sie sich befinden, muten eher an wie ein Kampf­lager, in dem sie sich rüsten zur weiblichen Selbstermächtigung. Sich raufen, sich befriedigen, sich ausziehen, rülpsen. Baseball spielen, ans Schlagzeug sitzen, den Sarg des Vaters zur Badewanne, zur Schaukel, zum Rennauto umfunktionieren.

Und das ist gerade jetzt, im Jahr eins nach der Debatte um #MeToo, nur Wochen nach dem nationalen Frauenstreik, das Thema der Stunde. «Soror» ist fast ganz in Frauenhand, auf und zu einem grossen Teil auch hinter der Bühne, es ist in einer Ko­operation der Gruppen Cirque de Loin um Newa Grawit und Les Mémoires d’Helène um Martina Momo Kunz entstanden.

Auch andere Produktionen des Cirque de Loin wie «Mendrisch» (2016/­2017) waren sehr körperlich, zielten gewollt unter die Gürtellinie, provozierten, faszinierten und wirkten nach. Immer flossen Schweiss und andere Säfte.

Ganz in Frauenhand

«Soror» ist da nicht anders. Und gerade deshalb so drängend. Frauen eignen sich hier in höchst lustvoller Weise vermeintlich männliches Terrain an. Sie nehmen das Leben in die Hand, imitieren zum Teil männliche Verhaltensweisen und führen sie so ad absurdum. Es ist bezeichnend, dass, kurz nachdem die erste Brust enthüllt wurde und auch leidenschaftlich gezeigt wird, ein unauffälliger weisshaariger Mann entschlossen das Zirkuszelt verlässt.