Sie wollen in Ruhe reich sein

Aber seit Sonntag stemmen die Schauspieler in der Zürcher Schiffbau-Halle ostentativ Rands Opus magnum «Atlas Shrugged» von 1957 – in der deutschen Fassung: «Der Streik» – in die Höhe. Immer wieder drücken sie sich den rund 1300-seitigen Backstein an die Brust, dessen Lektüre Alan Greenspan ebenso dringend empfahl wie etwa Steve Jobs. Und der Master dieser Ayn-Rand-Festspiele – durchweg stark: Matthias Neukirch – lädt zur traditionellen Aufführung der «John Galt Saga»: in Erinnerung an die «düsteren Zeiten», als man nicht «in Ruhe reich sein konnte».

Krimi, Schnulze, Cabaret



Dann katapultieren uns Schlagzeug, Geige, Klavier und Elektronik (Livemusik: Thomas Kürstner, Hipp Mathis, Burkhard Niggemeier, Sebastian Vogel) zurück in die 50er und hinein in den ersten Song, «Es verschwinden Menschen»: John Galt hat sie geholt. Aber, so die Dauerfrage: «Wer ist John Galt?»

Rands Roman verrührt Krimi, Schnulze und Scifi zum «philosophischen» Schlager – und Nicolas Stemann greift als bissiger Texter, Songtexter und Regisseur diesen Beat auf. Sein Cabaret swingt und fährt in die Beine, bedient die Lust am Lichterspiel (die anspielungssatte Videospur, samt lodernden Waldbränden, stammt von Claudia Lehmann), während das Hirn die satirische Absicht merkt und ein kleines bisschen verstimmt wird, je doller (und platter) die Satire in den gut drei Stunden dreht.

Stemann lässt seine neun Darstellerinnen und Darsteller flockig singen und tanzen.

Egal, der neue Co-Chef des Schauspielhauses krempelt grundsätzlich kräftig um, verjüngt auch das Publikum. Jetzt fetzt er süffige Sounds ins Haus, schreibt dafür um die 20 Songs (inklusive Brecht-Persiflage) und schiebt die Kritik an der «Kommerz-Kacke» namens Musical gleich selbst auf der Bühne hinterher.

«Wir wollen die Menschen ja nicht mit kommerzieller Massenware überhäufen», sagt Daniel Lommatzschs Philip Rearden hier im Brustton der Überzeugung, während er sich Subvention um Subvention krallt. Der Bruder des Stahl-Tycoons Hank Rearden ist in Stemanns Ayn-Rand-Überschreibung ein Theaterregisseur mit grosser Klappe, winzigem Geldbeutel und noch weniger Anstand. Und Hank – der bei Sebastian Rudolph dem jungen Alan Greenspan frappant ähnlich sieht – kontert trocken: «Warum eigentlich nicht?»