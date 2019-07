Frauenseilschaft am Matterhorn

Widerstände da, Zwänge dort, und eine schwebt über allem. Die Britin Lucy Walker (Corinne Thalmann) reist 1864 nach Zermatt, um als erste Frau das Matterhorn zu besteigen. Und sie zeigt es allen.

Den Einheimischen, die überzeugt sind, dass dieses Vorhaben jenseits der Fähigkeit eines weiblichen Körpers liege. Und sie zeigt es ihrer Mutter, die es «absolutely disgusting for a woman of your class» findet, also unstandesgemäss, dass ihre Tochter das Wagnis eingeht. Sie schafft es, einen Tag bevor ihre Rivalin Meta Brevoort (Nadine Summermatter) in Zermatt eintrifft.