Die Theaterlegende und das Regietalent

Gerd Heinz, vor 50 Jahren waren Sie ungefähr so alt wie Ihr Kollege Henri Hüster jetzt. Was trieben Sie damals?

Heinz: Ich wurde gerade Schauspieldirektor in Darmstadt und stellvertretender Intendant. Ich hatte die Chance, mit Günther Beelitz das Theater zu übernehmen, wir waren beide um die 30.