Vorhang zu für Kinder?

Man offeriere prioritär durchaus schöne Dinge wie Spielclubs ab 13 Jahren, Aufführungen, die mehrheitlich für 14+ oder älter konzipiert sind, und fünf ausgewachsene Jahrespraktika für Ältere. Und im Sinne einer Aufwertung hat die Doppelspitze Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg das Label «Junges Schauspielhaus» ad acta gelegt. Doch mit dem Namen, so fürchtet Krebs, verschwindet auch das auf Primarschulen zugeschnittene Programm.

Pionierarbeit am Jungen Schauspielhaus



Petra Fischer, die ehemalige Leiterin des Jungen Schauspielhauses, habe in diesem Bereich über die letzten zehn Jahre Pionierarbeit geleistet und einen engen Austausch mit dem Lehrkörper entwickelt. Und auch mit den Schülern selber, etwa in partizipativen Stücken, bei denen sie an den Texten mitarbeiten konnten und sie dann von Profis aufgeführt sahen. «Schulen benötigen langfristige Beziehungen», unterstreicht Krebs. Die Stadt Zürich und ihre Heranwachsenden hätten sehr von Fischers kontinuierlicher Beziehungspflege profitiert – und auch das Theater, das seine Zuschauer schon früh ins Haus geholt habe.

Zudem knüpfte Fischers Junges Schauspielhaus auch durch klassische Theaterpädagogik – begleitetes Zuschauen – und besonders durch kurze, immersive Formate wie ein- bis mehrwöchige Schnupperhospitanzen für Schüler verschiedener Schultypen enge und zahlreiche Bande mit seinem Publikum. Ausserdem förderte es das Theaterschaffen für junge Zuschauer über den Röstigraben hinweg. Insgesamt hat sich die Bühne als produzierender Ort, der über ein beachtliches Repertoire verfügte, als eine Go-to-Adresse für die hiesige Lehrerschaft etabliert.

Petra Fischer selbst spricht hier von der Nachhaltigkeit des Jungen Schauspielhauses und berichtet von den langjährigen intensiven Kontakten etwa zum Döltschi-Schulhaus, das ganze Schülergenerationen ins Junge Schauspielhaus schickte.

Grosses Desiderat in der Stadt Zürich



Dass es einen derartigen Ort – gar in noch grösserem Massstab – in Zürich braucht, ist mittlerweile unbestritten. Über die Einrichtung eines Kinder-und-Jugend-Tanz-und-Theater-Hauses (KJTT-Haus), wie es im Konzept zur Zürcher Theaterlandschaft entworfen ist, werden die Stimmberechtigten jedoch wohl erst 2021 entscheiden. Bis dieses Haus dann gegebenenfalls läuft, wird es also dauern.

Dass die Primarschüler über lange Zeit nur durch die kleinen, kaum selbst produzierenden Spielorte wie das Stadelhofen oder das Purpur und durch das eine Weihnachtsstück am Schauspielhaus bedient würden, sei ein Verlust und ein Unding, urteilt Krebs. Da verpasse man eine Menge junger Menschen.