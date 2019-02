Und während man sich noch fragt, wieso die Schauspielerin für diese Intro-Anspielung daherkommt wie eine Hitchcock-Heldin, mit ihrem Petticoat-Kleid und der weissblonden Fünfzigerjahre-Frisur, nähert sich schon der Mörder in Anzug, Krawatte und Bogart-Hut. Sanft streichelt er den Hals der Dame, unsanft drückt er zu. Sie röchelt, strampelt, stirbt. Er lacht tonlos: ah-ha-ha-habgrundtief böse.

Blutiges Ballett

Aber halt! Das ist doch Wolfram Koch, der seit 2015 den «Tatort»-Kommissar Paul Brix gibt. Brix hat das Herz auf dem rechten Fleck, musste jüngst aber vor dem Schweinesystem kapitulieren (in der Folge «Der Turm», siehe TV-Kritik). Umso hübscher hats nun der Theatermann Herbert Fritsch in seiner Krimi-Persiflage «Totart Tatort» gewendet, die er am Freitag in Zürich zur Uraufführung brachte: Der langjährige Kommissarsdarsteller verwandelt sich da in der grotesken Ouvertüre des überdrehten blutigen Balletts in einen Täter kurz vor dem Nervenzusammenbruch.

Regisseur Fritsch weiss, wie wunderbar ironisch der Koch auf der Bühne irrwitzen kann, denn er hat oft mit ihm zusammengespannt, auch in Zürich («Die Physiker»). Also wirft er dem Mörder hier immer noch eine weitere Leiche vor die Füsse und choreografiert so eine Tarantella aus tonlosem Lachen, hilflosem Leichnamschleppen und würdelosem Hutaufklauben.

Der hysterische Slapstick ganz im Geist des «Krimi noir» gibt fürs gesamte Stück die Tonlage vor. Und die Zuschauer hängen bereits nach diesem Einstieg totgelacht auf ihren Sitzen. Nicht alle freilich. Wer für den Krimi des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nichts übrig hat oder wer, im Gegenteil, dessen Konventionen über alles liebt und deshalb Experimental-«Tatorte» wie zum Beispiel die Murot-Fälle nicht ausstehen kann – der wird mit Herbert Fritschs «Totart Tatort» kaum warm werden.

Im diesem Bühnenbild meint man den Zelluloidstreifen rattern zu hören.

Die andern aber können sich lockermachen: Der 68-jährige Theaterzirkusclown hat einfach mal munter Kameramann spielen wollen bei einem Thriller-Medley, in dem sich Hitchcock-Look mit James-Bond-Gestik und «Tatort»-Sound mischt, von den Satzfetzen bis zur Begleitmusik (Ingo Günther). Hoch die Tassen, äh, Waffen!