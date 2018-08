Tarzaniade im Dählhölzliwald

Aus der Ferne hört man vom nahen Tennisclub Rotweiss noch die Bälle aufschlagen, dann gehts in der Spätsommerdämmerung tiefer in den Wald. «Zwischen_Bäumen», das neue Stück der Berner Performancegruppe Öff öff, fühlt sich zunächst an wie eine Erkundungswanderung durch ein Urwalddickicht.

Der Pfad ist schmal, die Geräuschkulisse macht Gänsehaut. Die Mücken stechen.Da vorne hängt ein Körper wie im Kokon mit rotem Tuch umhüllt zwischen den Ästen. Eine unheimliche Sache. Besucher zücken ihr Handy wie Touristen, die eine Orang-Utan- ­Familie aufgespürt haben.

Das Premierenpublikum zieht im Gänsemarsch weiter durchs Unterholz und gelangt zu einem Platz, wo eine Waldfee zu sphärischen Klängen um herunterbaumelnde Holzstücke streicht und sie zum klingen bringt.

Auf der anderen Seite rennen an Seilen gesicherte Wesen den Baumstamm hoch und runter, machen Salti, tänzeln und hüpfen, dass die Eiche wackelt. Als wäre es die leichteste Sache der Welt. Was für ein Spektakel! Je länger, je mehr hat man das Gefühl, einer Gruppe der Schwerkraft unkundiger Ausserirdischer bei der Entdeckung des Planeten zuzuschauen.

Öff öff hatte sich mehr mit Luft-Tanz-Akrobatik an Bauwerken einen Namen gemacht, etwa an der Berner Kirchenfeldbrücke. In «Zwischen_Bäumen» widmet sich die Gruppe um die künstlerische Leiterin Alexa von Wehren erstmals dem Wald.

Schnell wird klar: Ja, die Bauten der Natur bieten eine ebenso adäquate Umgebung für die schwindelerregenden Künste – und für den stockenden Atem des Publikums, das vor lauter Staunen die drohende Nackenstarre vergisst. Darüber hinaus steckt zwischen den Bäumen grosses poetisches Potenzial.

Weiter geht der Streifzug durch den Wald, bei dem sich die kleinen, feinen und die grösseren, spektakulären Szenen abwechseln. Einer der männlichen Protagonisten hetzt durch das Publikum und ruft nach «Lisa!».

Bald müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in Acht nehmen, damit die Dählhölzli-Tarzane an ihren Hartgummi-Lianen wie vorgesehen an ihren Köpfen vorbeischwingen.

Die gut einstündige Show, in die Öff öff auch die Installationen des Seilparks Ropetech mit einbezieht, bietet alles. Fabelwesen auf dem Hochseil, einen Tanz, der einer verträumten Version des Kampfgames «Mortal Kombat» ähnelt, Humor und Liebe.

Schade nur, dass die Gruppe die mystische Spannung nicht ganz bis zum Schluss halten kann. Das von Mückenstichen versehrte Publikum macht sich trotz allem verträumt auf den Heimweg.



«Zwischen_Bäumen»: Bis 31. 8., Seilpark Ropetech, Bern. (Berner Zeitung)