Raserei mit Raketeneis

Was für ein Einstieg in Edward Albees grossen Verzweiflungsklassiker «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?»! Die in Zürichs bestens eingeführte Regisseurin, Bühnen- und Kostümbildnerin Heike Goetze hat ihn vom Uraufführungsjahr 1962 optisch ins nächste Jahrzehnt katapultiert – und emotional direkt bis an die Oberkante Unterkiefer der Zuschauer, die an diesem Premierenabend im März 2019 in der Manege des Zürcher Theaters Neumarkt sitzen. Da lauert nicht bloss Lachen.

Theater, ungeniertund extrascharf

Kaum schweigen die Beats, rattern Martha und George los wie aus der Pistole geschossen, knallen sich routiniert Beleidigungen um die Ohren, um so wenigstens ein Fünkchen Leben aus ihrem komatösen Ehe-Baum herauszudissen. Das ist Entsetzen-erregend komisch und Gelächter-erregend ausgelutscht: ungeniertes, extrascharfes Theater, das von sich selber weiss und auch vom Kultfilm mit Elizabeth Taylor als Martha und Richard Burton als George. Marie Bonnet und Daniel Hoevels machens ganz anders, und das machen sie ganz ausgezeichnet.

Das Akademikerpaar in der Midlife-Crisis, sie in einem Pseudo-Flamenco-Outfit, er in Magnum-Hawaiihemd und karierter Hose im Pyjamastyle, entwickelt während dieser Zimmerschlacht à quatre eine selbstironische Ätzkraft, die nicht nur die beiden jungen Besucher – Nick und «Futzi»-Honey – vom Plastiksessel haut. Sondern schier, und buchstäblich, auch uns.

Simon Brusis’ Nick, mit einem Schnurrbart zwischen Tom Selleck und Edward Albee ausstaffiert, rollt da auch mal gern auf dem Boden herum. Oder er schiebt den Zuschauern in der ersten Reihe, zum blechernen 1978er-Hit «September», lasziv sein Becken ins Gesicht, während seine kleine «Futzi» im geblümten – und bekanntlich völlig unnötigen – Umstandskleid wahlweise ein Raketeneis schlotzt wie ein Kleinkind oder einen Lolli: Dass die 1996 geborene Anna Kummrow auch über einen Leistungsausweis als Tänzerin verfügt, ist ihrem virtuosen und vielsagenden Körpereinsatz anzusehen.

Regisseurin Goetze kennt keine Diskretion, riskiert in den anderthalb Stunden Überlautes, Überlanges, fühlbar Lebendiges: Gut so! Wenn ihr Ensemble auf Teufel komm raus losbrettert, dann kommt er raus, der Teufel, der diese vier Menschen reitet. Und auch der Geist, der das bittere Drama beseelt – heimsucht. Es schaut hinter die Fassaden der US-Gesellschaft, auf die hohlen Massstäbe des Erfolgs, die junge Suchende dazu antreiben, sich in Karrieren und Ehen zu verbeissen, wo es nichts zu kauen gibt als «Pfff». Blähworte, Lügen und Illusionen; Enttäuschungen.