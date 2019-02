Ist Skifahren nicht auch ein Art Performance? Menschen in hautengen Kostümen, die sich sinnlos in die Tiefe stürzen …

(lacht) Nun, eine allzu sympathische Performance wäre das im Kunstbetrieb jedenfalls nicht. Aber ja, die viele Spitzensportler- und sportlerinnen sind nicht authentisch: Sie performen den neoliberalen Leistungsgedanken, es geht um die Selbstdarstellung des starken Athleten. Verletzlichkeit und Sensibilität haben keinen Platz. Sicher, so ein Skirennen hat eine eigene Dramatik. Durch die Gefahr erst entsteht eine Spannung. Und ein Unfall wirkt dann wie ein Auto-Crash. Da müssen die Leute einfach hinschauen.

Es gibt Sportler, die wegen ihres Einfallsreichtums und ihrer Eleganz in die Nähe des Künstlertums gerückt werden. Roger Federer ist so ein Beispiel. Kommen Ihnen ähnliche Beispiele im Skisport in Erinnerung?

Es gab schon Fahrstile, die als künstlerisch bezeichnet wurden. Aber körperliche Virtuosität allein ist für mich keine relevante Kunst. Eine relevante Kunst muss einen gewissen Diskurs bearbeiten, sich spezieller Themen annehmen.

Wie reagieren Ihre Theaterkollegen auf Ihre Sport-Vergangenheit?

Zu später Stunde beim Bier werde ich schon mal darauf angesprochen. Da ich dem Sportbetrieb gegenüber selber kritisch eingestellt bin, verlaufen Gespräche darüber meist nicht sehr kontrovers ... die finden das oft auch ganz lustig. Auch wenn man als Spitzensportlerin sozialisiert wurde, kann man sich daraus befreien.

Wird Ihre Ski-Vergangenheit Thema Ihrer künftigen Arbeit?

Nachhaltigkeit, Privilegien, Feminismus. Das sind einige unsere Kernthemen, wenn wir die Gessnerallee übernehmen. Der Skisport als sehr westlicher, sehr männlicher, sehr weisser Sport wäre dazu ein guter, starker Kontrast.

Gibt es Stücke oder Autorinnen oder Autoren, die Sie unbedingt in die Gessneralle holen wollen?

So konkret möchte ich noch nicht werden. Aber wir haben zum Beispiel vor, öfters Künstlerinnen einzuladen, die in Europa wohnen, aber aussereuropäischer Herkunft sind. Auch im Sinn der Nachhaltigkeit, wir werden für einzelne Gastspiele niemanden aus Übersee einfliegen. Und zeitgenössischen Tanz und Urban Dance einander näherbringen. Nicht zuletzt deshalb, weil Urban Dance ja stark migrantisch geprägt ist.

Für die schweizerisch-albanische Breakdancerin aus Schwamendingen werden Sie also ein offenes Ohr haben?

Sicher. Denn wir wollen das Theater zu einem Ort machen, den auch aktuell Theaterferne besuchen wollen.