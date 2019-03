Neuer künstlerischer Leiter am Theater an der Effingerstrasse

Generationenwechsel am Berner Theater an der Effingerstrasse: mit Beginn der Spielzeit 2020/21 übergibt Markus Keller die Leitung an Alexander Kratzer. Der 48-jährige Kratzer arbeitet seit zehn Jahren regelmässig am Haus.

Der gebürtige Innsbrucker machte sich am Berner Theater einen Namen mit Bühnenbearbeitungen und Inszenierungen wie «Michael Kohlhaas» oder «Romulus der Grosse», wie das Theater an der Effingerstrasse in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Für den langjährigen künstlerischen Leiter Markus Keller ist es Zeit für einen Generationenwechsel. Er sei jetzt 23 Jahre künstlerischer Leiter des Theaters, dass er mit Ernst Gosteli zusammen aufgebaut habe. «Wir haben dem Kind seinen Namen gegeben und geschaut, dass es laufen lernt», zieht Keller in der Mitteilung Bilanz. Inzwischen könne die Institution überleben.