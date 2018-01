Mit der Punchline voll ins Herz

Winterthur sei einer seiner Schweizer Lieblingsorte. Echt jetzt? «Ja, da wurde ich nämlich Fussball-Europameister.» Pardon? «1998, bei der Fussball-EM der Theatermannschaften. Ich war damals beim Volkstheater Rostock.» Auch darum sagte Bjarne Mädel sofort zu, als man ihn fürs Kellertheater Winterthur anfragte. Aber die Truppe, die sich für Ingrid Lausunds grandioses Stück «Benefiz: Jeder rettet einen Afrikaner» zusammengefunden hat, nimmt seit der Uraufführung von 2011 sowieso jeden Auftritt wahr, egal ob im 1000-Plätzer oder im Theaterkeller. Denn das sei jeweils nicht bloss wie ein Kurzurlaub, sondern sehr sinnvoll, da dabei zu sein, erläutert Mädel. «Weil es um etwas geht.»

Nein, es ist nicht so, dass ausgerechnet er simples Entertainment verachten würde. Schliesslich wurde der Mann, bei dem vieles schmal ist – Mund, Nase, Augen –, das Talent aber fett und breit, durch seine Rolle als Bürogummi in der Comedyserie «Stromberg» eine eigene Marke. «Die Leute dürfen sich nach dem Alltagstress auch einfach mal bespassen lassen.» Ein Moralapostel war der Schauspieler nie, der auch fernmündlich so locker herüberkommt, als hocke man nach einer Premiere in fröhlicher Runde. Trotzdem: Für Spass pur gebe es ja Netflix; es sei was wert, wenn Unterhaltung auch etwas zu sagen habe.

«Ist doch so: Der Weg in die Herzen führt übers Lachen», flachst Mädel ins Telefon; weil das Herz-Kreislauf-System bei jedem Lacher einen Schubser bekommt, stimmt das medizinisch wie moralästhetisch. Es nervt den geradezu britischen Humorprofi, dass im deutschsprachigen Raum Relevanz meist mit einem hohen Ton zusammengedacht wird. «‹Benefiz› zum Beispiel hätte eine Einladung ans Theatertreffen verdient. Aber nein, stattdessen fragt man, wer heuer ‹Onkel Wanja› wieder toll gemacht hat. Komik wird prinzipiell wegsortiert.» Sogar auf der Macherseite sei das ein Problem: Manche «Benefiz»-Inszenierung lasse, anders als die von Lausund, den Bühnenhit «voll ins Oberflächliche abrutschen». Dabei sei der Trick doch, die Menschen mit Komik, mit der Punchline zu kitzeln – um sie aufzuwecken für gar nicht so komische Gegenwartsphänomene.

Was bedeutet «spenden»?

So wie es die fünf Figuren in der Kultkomödie mit Tiefgang versuchen, die einen Benefizabend für eine Schule in Afrika veranstalten wollen und sich in Widersprüchen und politischen Korrektheiten verheddern. Also: Darf man eine Schwarze bitten, mitzumachen, oder ist gerade das rassistisch? Und was bedeutet eigentlich «spenden»? Mit solchen Fragen sieht sich auch der «Benefiz»-Besucher konfrontiert. «Es konnte mit dem eingenommenen Geld in Guinea-Bissau nicht nur eine Schule (wie im Stück), sondern auch schon ein Brunnen gebaut werden», freut sich der kinderlose Komödiant – der sich nicht als blosse Ulknudel versteht, sich aber der Brüchigkeit, ja Zwielichtigkeit dessen, was sie da treiben, sehr bewusst ist.

Bjarne Mädel, der im März 50 Jahre alt wird, hat sich von Kindheit an selbst oft aus der Komfortzone hinausgekickt. Als Bub lebte er sieben Jahre in einer internationalen Gated Community in Nigeria, weil sein Vater dort als Bauingenieur arbeitete. Als Jugendlicher stahl er sich aus dem geschützten «Camp», um andere Realitäten kennen zu lernen. Mit 22 reiste er durch die Sahara. «Wie verrückt ist das denn: Senegal hat die Fischfangrechte an Korea verkauft. Die senegalesischen Fischer hungern, und wir hier in Europa gehen lecker Sushi essen.» Ein anderer Irrsinn seien die Tomatenplantagen in Italien, wo Afrikaner zu Hungerlöhnen schufteten. «Das Tomatenmark wird dann später nach Afrika exportiert.»

Das Stück von Lausund sei da ein kleines konkretes Projekt. Und eine Chance, mit den Mitteln der Posse ein heisses Eisen anzufassen. Dass Mädel dies kann wie kein anderer, entdeckte er per Zufall. Erst hatte der gebürtige Hamburger Literatur studiert. Mit 21 schrieb er sich im Fach Theaterwissenschaften in Erlangen ein und wurde dort an einer Erstsemesterparty «angequatscht», bei einem Kinderstück mitzutun. Er kam, tat, und alle lagen am Boden. Die zweite Arbeit war gleich eine «Medea», und Mädel wurde Teil jener Truppe, der auch Regisseur Jan Bosse entstammt. Mit 24 war er an der Schauspielschule, von 2000 bis 2005 Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Und «Stromberg» passierte: «Ich bin da so reingerutscht.»

Im TV regiert der Druck

Ab ging die TV-und-Film-Karriere, bis hin zu gefeierten Dramen wie «24 Wochen» (2016). Treue Fans hatte auch Mädels Provinzpolizist der Krimiburleske «Mord mit Aussicht». Irgendwann hatte sich diese Serie aber totgelaufen, verteidigt der Typ, der alle grossen deutschen Film- und Fernsehpreise abgeräumt hat, das heftig diskutierte Aus. Und er steht zu seiner Diagnose: «Bei den Fernsehserien soll man heute immer mehr in immer weniger Zeit liefern. Für den ‹Tatort› etwa gibts statt 34 nur noch 21 Tage.» Da regiere der Druck, fertig zu werden, statt das Streben nach dem Bestmöglichen. «Dass wir beim ‹Tatortreiniger› proben dürfen, ist ein Privileg.»

Darf man eine Schwarze bitten, bei einem ­Benefizabend mitzumachen – oder ist gerade das rassistisch?

Zu dem Format, das mit dem «Tatort» nichts zu tun hat, hatte der Schauspieler selbst die Idee. «Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere vor Entsetzen übergeben.» Mit dieser Formel erklärt Mädels «Tatortreiniger» namens Heiko sich gern. Der polizeilich akkreditierte Putzmann resümiert da mit besonderer Kennerschaft bezüglich Blut-, Sperma- und Kotzflecken: «Leute sterben eben; Molekülstrukturen halten halt unterschiedlich lange. Und Dreck ist nur Materie am falschen Platz.»

Der Hanseat serviert seine Hammerpointen stets mit jener Ausdruckslosigkeit, die der Engländer «deadpan» nennt. Es passt, dass er dabei unauffällig die ewigen Fragen nach Tod, Leben, Gerechtigkeit umkreist. Weil Mädel jedoch nichts mehr zu fürchten scheint als Anmassung, bremst er sich im Gespräch regelmässig aus. Jetzt labere er wieder, tadelt er sich öfters, wenn seine Leidenschaft für Ernsthaftigkeit die Oberhand gewinnt. Wenn er beispielsweise richtig losgelegt hat über den unguten Wandel beim Fernsehen einerseits, die Rolle staatlicher Sender andererseits.

«Ich bin ein grosser Verfechter des Informations- und Bildungsauftrags des öffentlichen Radios und Fernsehens.» Auch der Spielfilm brauche Subventionen. In den USA seien Nachrichtensendungen fast nur noch Collagen aus vermischten Meldungen. Die Filme: Da gebe es in Deutschland gleichfalls viel Durchschnitt – aber auch tolle «Ausreisser». Mutige Low-Budget-Sachen von jungen Leuten, die just deshalb gefallen, weil sie nicht ums Verrecken allen gefallen sollen. Sachen mit Bjarne-Mädel-Groove.

Kellertheater Winterthur, 24. bis 27. Januar. (Tages-Anzeiger)