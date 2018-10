Lichtcheck. Markus Keller, der die Schweizer Erstaufführung von Simon Stephens’ Theaterstück «Heisenberg» inszeniert, gibt exakte Anweisungen. Gilles Tschudi sitzt geduldig auf einer Bank aus Backsteinen. Die Wände sind ebenfalls mit dem Klinker gepflastert und simulieren eine Subway-Station inLondon.

Tschudis T-Shirt mit der Aufschrift «I love N.Y.» verrät, wohin die Reise geht. Für das Foto schlüpft der Basler in sein Bühnenoutfit. Die weisse Schürze und eine Werbetafel, die «Ox Tails» und «Salted Beef» anpreist, lassen keine Zweifel offen: Der Mann spielt einen Metzger.

Ausgleich zum Bösewicht

«Mein Ruf als Vegetarier ist ruiniert», witzelt Gilles Tschudi und spielt damit auf die Tatsache an, dass er seit dem 27. Altersjahr kein Fleisch und keinen Fisch mehr isst. Auch den Alkohol lässt er seither weg. Zum Lustigsein braucht ihn der 61-Jährige ohnehin nicht.

Tschudi ist, wie sich im Verlauf des Gesprächs herausstellen wird, ein überaus witziges Gegenüber. Dass ausgerechnet er zum Bösewicht taugt, erstaunt. «Ich habe den Stempel Schlitzohr», bestätigt der Mime, «womöglich liegt es an einer gewissen Eloquenz, die im Zusammenhang mit dem geschwätzigen Baseldytsch steht.»

«Mit zunehmendem Alter wird es schwieriger, die Energie für einen bösen Buben bereitzustellen.»Schauspieler Gilles Tschudi

Während Gilles Tschudi im TV-Pilot «Bernegger und Juric» auf 3+ mit Urs Wendeler wieder einen Fiesling gibt, ist der geduldige Metzger Alex Priest der Gegenentwurf zum Ekelpaket. Die Leitung des Theaters an der Effingerstrasse in Bern achtet darauf, dem Publikumsliebling ruhigere Charaktere anzubieten. «Mit zunehmendem Alter wird es schwieriger, die Energie bereitzustellen, die es für einen bösen Buben braucht», gesteht Tschudi freimütig.

Quantenphysik fasziniert

Der britische Autor Simon Stephens lässt in «Heisenberg», das 2015 in New York uraufgeführt wurde, entgegengesetzte «Elementarteilchen» aufeinanderprallen. Pate für dieses Gedankenexperiment ist der deutsche Nobelpreisträger Werner Heisenberg. Auf die Frage, was er mit der Unschärferelation eines Quantenphysikers verbindet, meint Tschudi: «Die Relativität der Wahrheit hat mich immer fasziniert. In der Wissenschaft weiss man, dass ein Betrachten das Betrachtende stets verändert. So gesehen ist auch das Ich eine Illusion.»

Die Lebensentwürfe der Protagonisten, die in «Heisenberg» verhandelt werden, könnten nicht unterschiedlicher sein. Er ist 70 und ein bodenständiger Fleischer, sie ist Anfang 40 und eine Sekretärin mit Redeschwall. Tschudi ist entzückt von der spannungsgeladenen Konstellation und gönnt sich vor der nächsten Erörterung im Büro des Theaters ein Stück Quarktorte: «Es ist dieser Aufprall, der eine neue Realität schafft. Wir haben es mit komplementären Wesen im klassischen Sinn von Mann und Frau zu tun. Das Alter spielt keine grosse Rolle, es geht vielmehr um Bewusstsein und Erfahrung und wie es die Natur trotz aller Divergenz schafft, eine Verschmelzung herbeizuführen.»

Bereits 15. Produktion hier

Was hält ein lebenserfahrener Mann, der seit 1975 auf der Bühne steht, von klassischen Rollenbildern? Die Antwort würde Juso-Präsidentin Tamara Funiciello die Nackenhaare aufstellen, denn sie widerspricht der Gendertheorie, wonach unterschiedliche Verhaltensweisen vor allem auf äussere Umstände zurückzuführen sind. «Stellt man Mann und Frau einander nackt gegenüber, sind die Unterschiede evident», hält Gilles Tschudi fest, «die physischen Tatsachen weisen ebenso auf eine feinstoffliche Ebene hin. Es gibt Einflüsse von aussen, die Basis ist jedoch immer männlich oder weiblich.»

Georgie Burns, das weibliche Teilchen in «Heisenberg», wird von Karo Guthke gespielt. Sie sei in der Rolle expressiv und zugleich zerbrechlich, schwärmt ihr Bühnenpartner. Mit der Kollegin hatte er 2009 sein Hausdebüt im Effinger – mit Dürrenmatts «Das Versprechen». Die Anzahl Stücke in Bern zähle er nicht, meint Tschudi und nimmt ein zweites Stück Torte. Es sind 15 Produktionen.

«Ich bin kein Archivar und lebe im Moment», hält der Schauspieler fest. Nächstes Jahr feiert er das 10-Jährige. Gilles Tschudi beehrt dann im Juni als Al Lewis in Neil Simons Theaterhit «Sonny Boys» das Theater an der Effingerstrasse. «Ich schätze die Intimität mit dem Publikum und die gute Stimmung im Team. Ausserdem habe ich nicht weit von Neuenburg», erklärt Tschudi seine Treue.

«Heisenberg»: Theater an derEffingerstrasse, Bern, läuft bis 23. November. (Berner Zeitung)