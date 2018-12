Mehr Präsenz als ein bunter Hund

Er rockt die grossen Häuser, haut Kritiker und Jurorinnen vom Hocker. Er reisst Silberköpfe ebenso zu stehenden Ovationen hin wie Jugendliche – so auch vor ein paar Tagen am Pfauen in Zürich mit einer dreistündigen Soloperformance: Joachim Meyerhoff, der wohl norddeutscheste aller Burgschauspieler, aber auch der wienerischste aller Fischköppe.