Hier muss es sein. Von aussen erinnert die Industriehalle beim Ostermundiger Bahnhof zwar nicht an einen Theaterspielort. Die grauen Welleternit-Fassaden sind verwittert, die trüben Glasscheiben mit Graffiti versprayt. Wer aber die Tür öffnet und in die grosse Halle tritt, findet sich sogleich mitten in einem typischen Madame-Bissegger-Bühnenbild. Im Zentrum: zwei baufällige Häuser und ein Bahngleis mit Barriere, flankiert von Erdhügeln, einem Mistkran und einem Wohnwagen. Müsste man einen verlassenen Ort im Niemandsland zeichnen, er sähe ziemlich genau so aus.