Mit dieser Nacherzählung einer schon existierenden Geschichte demontieren sie die Logik, wie Medien, Behörden und schliesslich auch die Gesellschaft funktionieren. Denn was macht man, wenn zwar ein Bärenkonzept und ein Wolfskonzept, aber kein Pantherkonzept existiert? Und was macht man, wenn die Lokalreporterin offensichtlich suggestiv fragt: «Haben Sie jetzt Angst um Ihre Kinder?»

Globi und Kasperli

Häberli Oggier kommen gerade richtig gut in Schuss – und die weisse Wand macht nun auch, was sie soll –, da ist Pause. Obwohl man sich gut hätte vorstellen können, dass das Programm an diesem Punkt endet. Doch die beiden wollen mehr – und werden in der zweiten Hälfte didaktisch.

Erzählen dem wohlgesinnten Publikum, das aus auffällig vielen Frauen besteht, dass der Schweizer Pass viel mehr Freiheiten gibt als der eritreische, dass in ehemaligen Bunkern, «wohin man früher flüchten wollte, wenn der Krieg käme», nun Menschen leben, «die geflüchtet sind vor dem Krieg».

Klären über die Begrifflichkeiten von Asylanten und Flüchtlingen auf und appellieren daran, die Sprache genau zu brauchen. «Ist man psychisch krank, oder hat man eine psychische Krankheit?», fragt Lorenz Häberli rhetorisch. Um dann zu Globi und Kasperli zu kommen – alles schön und gut, doch etwas geschwätzig.

Noch etwas schlanker

Häberli Oggier sind nicht die Ersten, die mit solchen Shows auftreten. Ihr Regisseur, Schriftsteller und Radiomoderator Reeto von Gunten, macht dasselbe seit Jahren und erfolgreich. Auch der Ostschweizer Manuel Stahlberger vertraut auf diese Art von Bühnenshow.

Vieles an diesem Abend geht dann doch nicht über Wikipedia-Einträge und nettes Wissen für die Stammtischrunde hinaus. Unterhaltsam und auch etwas polemisch. Und in den besten Momenten entwickeln die beiden ein Zusammenspiel, das zeigt: Doch, hier sind Wortkünstler am Werk. Nur scheint ihr Projekt etwas zu ambitioniert.

Häberli Oggier, «Wörter wie wir»: 14.3., Alti Moschti, Mühlethurnen; 25.3., Kulturfabrik, Biglen; 26.4., Wetterhorn, Hasliberg; 8.5., Old Capitol, Langenthal; 19.5., Mühle Hunziken, Rubigen.

Infos: www.atelieer.ch.