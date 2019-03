Kratzer für Keller im Effinger

Der 48-jährige Innsbrucker hat sich inbesondere in Österreich mit Inszenierungen und Textbearbeitungen fürs Theater einen Namen gemacht. Er führte im Volkstheater Wien und im Schauspielhaus Salzburg Regie.

Auch in den Vereinigten Bühnen Bozen, die mit dem Theater an der Effingerstrasse mehrere Co-Produktionen realisiert haben, hat er gearbeitet. In Bern sind seine Arbeiten seit 10 Jahren zu sehen. Diese Spielzeit inszeniert er zum Saisonabschluss «Sonny Boys» von Neil Simon mit Gilles Tschudi in der Hauptrolle.