«Ich arbeite mit der Stoppuhr»

Das ist Erfahrung?

Ja. Wenn ich in eine Fernsehshow gehe, und die wollen eine 8-Minuten-Nummer, dann ist die auch nach acht und ein bisschen fertig.

Wenn man vom Journalisten 7000 Zeichen verlangt, dann liefert der das auch ziemlich präzis so ab. Das gehört ­letztlich zur Professionalität.

Genau. Man muss wissen, was ist Anfang, Mittelteil, Ende. Bei Ihnen wie bei mir. Wenn Sie eine Zeitung in die Hand nehmen, sehen Sie wahrscheinlich auch auf einen Blick, wie viele Zeichen ein Artikel hat.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Show schreiben? Wie viel Material verwenden Sie?

Ich schreib etwa das Doppelte.

Haben Sie noch Lampenfieber, wenn Sie auf die Bühne treten?

Ja, aber nach all den Jahren weiss ich, wie ich damit umzugehen habe. Aber es ist schon so, dass jeder Abend was Besonderes ist. Und man weiss ja nie, wie das Publikum ist. Da ist man selber schon aufgeregt.

Kommt es vor, dass Nummern, die in Norddeutschland sechs Minuten dauern, im Süden länger werden?

In der Regel habe ich kein Problem mit Nord/Süd oder Ost/West. Ich hab auch mit der Schweiz kein Problem. Da gibt es ja schon Leute, die sagen, «meine Güte, sind die langsam». Ich glaube einfach, dass der Schweizer an sich etwas entspannter ist, ruhiger, gelassener – aber die kennen mich ja. Wenn Sie sich ne Karte für meine Show kaufen, wissen Sie ja, wer ich bin. Ich geh ja auch nicht zu einem AC/DC-Konzert und sage nachher: «Das war aber sehr laut!» Wenn du ­leise willst, dann musst du in ein A-cappella-Konzert gehen.

Mario Barth kann ja wohl auch gar nicht langsam.

Genau. Die Leute wollen ja mich sehen und nicht eine langsame Version.

Wenn ich eine Birne kaufe, will ich ja auch keinen Apfel.

Richtig. Aber das ist heute so ein komischer Trend, dass jeder alles will und können möchte. Man muss politisch korrekt sein, sozialkritisch, lustig – das geht nicht. Wenn ich politisch korrekt und sozialkritisch bin, bin ich nicht mehr Komiker, sondern Nachrichtensprecher.