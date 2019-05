«Die Zuschauer werden den Unterschied im Theater erleben»

Als eine Neuerung wollen Sie eine fixe Zuschauertribüne in den Schiffbau einbauen. Dabei bestand der Zauber des Schiffbaus gerade aus den flexiblen Raummöglichkeiten, wie immer wieder zu sehen war. Bleibt die Magie erhalten?

Stemann: Auf jeden Fall! Die einzigartige Schiffbau-Atmosphäre ist so schnell nicht totzukriegen, im Gegenteil, sie wird auch eine grosse frontale Zuschauersituation energetisch aufladen. Die Tribüne soll uns überdies helfen, den Schiffbau noch besser nutzen und im Gegenzug auch mal im Pfauen mit dem Raum experimentieren zu können. Wäre es nicht interessant, auch hier mal eine Tribüne auf die Bühne zu stellen oder den Zuschauerraum für eine Produktion zu überbauen? Was mir als Regisseur am Schauspielhaus fehlt, ist eine grosse Raumsituation für grosse Bilder und Vorgänge für viel Publikum. Die wird mit der Tribüne geschaffen, und der Schiffbau wird so erst recht auch zum Ort für grosse Stoffe. Zur Marthaler-Zeit war das übrigens die Standardsituation in der Halle.

Sie erleben nicht nur Zürichs Herzlichkeit, sondern auch die «Immobilienhölle», wie Sie sagen. Haben Sie eine Wohnung gefunden?

Stemann: Nein, das haben wir noch nicht. Die Zeit, da die Stadt den Intendanten Villen zuschiebt, scheinen wirklich vorbei zu sein. (lacht) Falls jemand etwas weiss: Wir sind zu viert und, was den Kreis angeht, noch völlig offen, Schiffbau- oder Pfauen-Nähe wäre schön! Und wir können auch gern selber was renovieren.

Seit 2017 lehren Sie an der Zürcher Hochschule der Künste und halten fest, diese Schule sei eine deutsche «Bubble». Etliche Kaderpositionen in Zürich seien von Deutschen besetzt. Sie vermuten, dass so eine Situation in Deutschland zu heftigen Ausbrüchen führte. Wieso denn nicht in Zürich?

Stemann: Das müssen Sie Zürich fragen.