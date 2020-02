Die Theaterlegende will nicht mehr

Dass das alles ein einziges Lügengebilde ist, zeigt sich bereits in den ersten Minuten. Von da an geht es zweieinhalb Stunden vor allem in eine Richtung: bergab. Das Stück erlegt die Unaufrichtigkeit der Prahlhans-Kapitalisten scheibchenweise und tut dies durchaus raffiniert. Die kleine Welt spiegelt das grosse System. Überraschendes bleibt weitgehend aus, doch die zeitliche Verschachtelung hält die Handlung spannend.

Zum Glück haben Gerd Heinz und sein Team naheliegende Trump-Anspielungen tunlichst vermieden. Nur: Die kleine Welt der Lomans ist eine Welt von 1949, die uns nicht mehr viel sagen will. Heillos verstaubte Rollenbilder werden ungebrochen reproduziert. Die Frauenrollen: Ehefrau und Mutter Linda hält dem Patriarchen Willy den Rücken frei. Die andere Dame ist eine Geliebte (Irina Wrona), mit der sich Willy auf Reisen vergnügt. Zwei Statistinnen spielen Dummchen, die sich von den Loman-Söhnen aufreissen lassen. Wer eine solche Ausgangslage so unbearbeitet lässt, macht das Theater zum Museum.

Akustische Katastrophe

Und dann sind da noch die technischen Probleme: Nicht zum ersten Mal zeigt sich im Stadttheater, dass die Brandmauer zwar wunderschön alt ist, aber zwangsläufig in die akustische Katastrophe führt. Der Schall versinkt in der Tiefe der Bühne. Da können die Schauspielerinnen und Schauspieler noch so gut sprechen, sie haben Mühe rüberzukommen.

Trotz vielen glanzvollen Momenten berührt einen die letzte Inszenierung von Gerd Heinz selten. Zu reden gibt nach der Premiere denn auch der einzige Moment, der definitiv nichts mit 1949 am Hut hat: In den Zuschauerreihen hat kurz vor der Pause ein Handy minutenlang geklingelt.

Da kann man wohl nichts machen. Aber bei Miller könnte man mehr machen, müsste, unbedingt.

«Tod eines Handlungsreisenden»: Noch bis 12. Juni im Stadttheater Bern.