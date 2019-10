Die Nacktheit am Theater ist nicht abendfüllend

Der 2018 mit dem Kerr-Darstellerpreis und dem Titel «Schauspieler des Jahres» ausgezeichnete Performer geht in seinen eigenen Arbeiten gern aufs grosse Ganze. Letztes Jahr wurde in der Zürcher Gessnerallee Claessens’ über dreistündige Gruppenarbeit «The Last Goodbye» gezeigt: In ihr reflektieren in Kunstnebel eingewaberte oder mit Schokolade verschmierte Nackte übers Sterben und anderes – worüber, war da nicht immer ganz klar.

Auch sein neues Grossprojekt am Neumarkttheater «Measure for Pleasure» (Regie und Konzept: Claessens) schwankt zwischen Über- und Undeutlichkeit. Das elektrische Kaminfeuer flackert und Nebelschwaden ziehen, ein kluger Off-Kommentar führt durch eine feministische Menschheitsgeschichte zwischen Bett und Badewanne, Webstuhl und Kerzenleuchter: Die Dekonstruktion des vom Mann gestrickten Mythos’ Frau ist das erklärte Ziel des Abends.

Rob Fordeyn und Teresa Vittucci in flämischem Look und zeitloser Rollengymnastik. Foto: Philip Frowein

Kulisse und Kostüme wiederum zitieren berühmte, einschlägige Werke der Kunstgeschichte an. Im ersten Video-Bild etwa, das via Live-Cam an die Wand projiziert wird, erinnert die nackte Tänzerin und Wahl-Zürcherin Teresa Vittucci unter der goldenen Bettdecke an Gustav Klimts «Danaë»: ein Geschöpf, das sich in bewusstloser Sinnlichkeit verliert. Auch an Tizians Akte darf gedacht werden, während Vittuccis holländische Haube auf Vermeers Mägde-Bilder verweist.

Der dämonische weibliche Körper



«Woman’s body is a labyrinth in which man is lost», formuliert dabei Kate Strongs Offstimme. «Oh, Apollo, there you go again, feeling all modern and shit. You don’t have a clue about beauty...» Zwischendurch gibts eine Ode an eine gesichtslose Statuette aus der Steinzeit, die Venus von Willendorf: «I am the fertile mother, a giant vulva. There is no psychology nor identity yet. There is no society. I kill and create. I am the swamp, the formlessness of nature.»

Auf Französisch folgt später eine 70er-Jahre-Tirade über die Konvention der Mutterschaft, über die falschen Fantasien, in die Mädchen hineinerzogen werden, so dass sie als Prostuitierte ihrer Ehemänner ihr Leben vertun und glauben, ihr Glück hänge vom Mann ab. Eine «Authentizitäts-Einlage» samt Pinkel-Pantomime mit «Psch-Psch-Psch»-Geräuschen ironisiert freilich jedes Pathos.