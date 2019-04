Der letzte Herrenschneider

Ja, Konzert Theater Bern beschäftigt zwei Hutmacherinnen, ein Beruf, den es an anderen Theatern bereits nicht mehr gibt. Bereits vor Jahren wurde in Bern die Schuhmacherei abgeschafft. Heute gibt es in der Schweiz nur noch im Opernhaus Zürich eine. Das Berner Vierspartenhaus lässt etwa die Stiefel-Sonderanfertigungen für die ebenfalls bald anstehende Tanzpremiere «Paul Klee» in Italien herstellen.

Doch den Hutmacherinnen, ebenfalls in der alten Kornhauspost untergebracht, geht in Bern die Arbeit so schnell nicht aus. Eine von ihnen, Caroline Buchs, drapiert gerade Tentakel auf einer Unterkappe. «Das ist der Gipsabdruck des Kopfs von Chantal Le Moign», sagt sie. Ihre Kreation verströmt einen Hauch «Fluch der Karibik». Le Moign spielt in «Der Elefant von Murten» die Magda Riesenmay des Wanderzirkus Bell & Myers. Der Weg hin zum Produkt wie auf der Skizze, der Figurine, gewünscht sei oft unklar, manches sei grosse Bastelei. «Das ist das Schöne an meinem Job. Man steht immerwieder vor neuen Herausforderungen.»

City Cycles musste raus

Auch der Umzug der Schneiderei verlief nicht ganz ohne Probleme. Der zuvor eingemietete Veloladen City Cycles hatte keine Freude am Rauswurf aus dem Lokal an bester Lage und erwirkte auf juristischem Weg eine Mietdauererstreckung bis 2020. Er zog dann aber trotzdem früher als gedacht aus, weil er am Bollwerk einen neuen Standort gefunden hatte. In eineinhalb Jahren plante dann Konzert Theater Bern den Umbau des Hauses und zog um. Unter anderem musste ein alter Aufzug ersetzt und die sinnvollste Einrichtung der Räume gefunden werden.

«Die Angestellten fürchteten ein wenig, dass sie plötzlich ausgestellt seien wie im Schaufenster», sagt Abteilungsleiterin Franziska Ambühl. Vorhänge sollten Abhilfe schaffen. Doch die Vorhänge bleiben heute meistens offen – falls nicht gerade Kostümanprobe ist. «Mittlerweile schätzen es die Näherinnen, dass sie auch von den Künstlerinnen und Künstlern besser wahrgenommen werden», sagt Ambühl.

Noch immer ein Traumjob

So geht es auch Thomas Eberhard. Für ihn ist die Theaterschneiderei noch immer ein Traumjob, und das lässt sich beim Besuch dieser kreativen Parallelwelt nachvollziehen. «Ich mag es, Leute zu verändern und zu verschönern.» Dass er das Schneiderhandwerk erlernen würde, zeichnete sich schon in seiner Kindheit ab. «Ich hatte vier ältere Brüder und musste immer ihre alten Kleider tragen.» Er nähte sie um und machte sie enger, sodass er fast nicht mehr reinpasste, das war Mode. «Ich habe auch gerne gebastelt und gestrickt.» Am liebsten arbeitet er an Kostümen für Tänzer, «die haben einfach Figur!».

Der edle Zirkusdirektorenfrack für Dominique Jann ist fast fertig, doch er ist noch zu schön. Das Stück wird als Nächstes noch altern, mit Farbspray, Feuer, Pinsel und Bürsten, damit der Schauspieler einen raueren, etwas mitgenommenen Look erhält. Und nach zehn Vorstellungen, wenn «Der Elefant von Murten» abgespielt ist, landet das aufwendig genähte Stück im Fundus. Auch das ist Alltag im Theater.

«Der Elefant von Murten»: ab 13.4. im Stadttheater Bern.